Victor Mids sluit het jaar af met Maarten van Rossum en Philip Freriks

Onverklaarbare illusies staan centraal in de 'MINDF*CK Oudejaarsspecial 2023'. Victor Mids sluit het jaar op magische wijze af met Maarten van Rossum en Philip Freriks.

Ook zorgt Victor voor een écht wonder in een levende kerststal en popt hij op onverklaarbare wijze champagne zonder de fles aan te raken.

Maarten van Rossum en Philip Freriks nemen speciaal voor 'MINDF*CK' plaats in de stoelen van de kandidaten. ‘Maarten van Rossum staat los van zijn vrolijke humeur natuurlijk bekend om zijn kennis over de geschiedenis, en Philip was naast presentator ook nieuwslezer en is een echte liefhebber van Frankrijk. Precies die kennis ga ik gebruiken om de heren een magisch geschiedenislesje te geven. In een tweede experiment spelen we 'De Slimste MINDF*CK' en zitten zij in de stoelen van de kandidaten waarbij ze het opnemen tegen mijn vertrouwde assistent, meneer de gorilla', aldus Victor Mids.

Ook thuis kan er meegedaan worden met een interactief experiment. Via avrotros.nl/kleurplaat en met een telefoon in de hand doet de kijker mee.

Kortom; Victor Mids geeft ook dit jaar geheel volgens traditie de oudejaarsavond een magisch randje!

'MINDF*CK Oudejaarsspecial 2023', zondag 31 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.