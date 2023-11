Verkiezingsspecial 'Op Weg naar Het Lagerhuis' op NPO 3

De tien beste jonge debaters van Nederland gaan in debat met drie prominente Kamerleden: Bente Becker van de VVD en Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA. De derde politicus die deelneemt aan de verkiezingsspecial is BBB-coryfee Caroline van der Plas.

Sinds 2020 is meer dan de helft van de stemgerechtigden 50 jaar of ouder, hun dominantie neemt steeds meer toe. Terwijl het de jongeren zijn die het langst de gevolgen van de politieke keuzes van nu ondervinden. Tijdens dit debat laat de jonge generatie zich horen. In vier debatten komen de grote thema’s van deze verkiezingen langs: klimaat, bestaanszekerheid, migratie en de mentale staat van jongeren in tijden van oorlog. De presentatie is in handen van Amber Kortzorg.

'Verkiezingsspecial Op Weg naar Het Lagerhuis', zaterdag 11 november om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.