Verkeersminister Mark Harbers bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam op NPO 1.

Minister Mark Harbers

Zondagmorgen is minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers te gast bij Rick Nieman. Over hoe Nederland eruit ziet in 2033. Wat is de toekomst van de auto? Hoe ziet de snelweg eruit? Zijn we allemaal klaar voor elektrisch rijden?

Rob de Wijk

Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk over de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Over de positie van president Poetin en de oorlogsstrategie van president Zelensky.

Jonnie en Thérèse Boer

Jonnie en Thérèse Boer mogen wel het sterrenkoppel van de Nederlandse restaurantwereld worden genoemd. Hun 3-sterren restaurant De Librije in Zwolle bestaat 30 jaar. Over ondernemen, het familiebedrijf en culinaire hoogtepunten.

Maaike Timmerman

Presentator Maaike Timmerman van het radioprogramma 'Het Misdaadbureau' is te gast over de enorme populariteit van true crime-series en podcasts. Over de aantrekkingskracht van waargebeurde misdaadverhalen.

'WNL Op Zondag', zondag 21 mei om 10.00 uur op NPO 1.