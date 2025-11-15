Verhalen over 100 jaar Memisa in 'Kruispunt'

Leidt een supertip tot een ontmaskering in 'The Masked Singer'?
zaterdag 15 november 2025

Met drie medische missiezusters op zeer hoge leeftijd, een oud-tropenarts en met viroloog Marion Koopmans blikt 'Kruispunt' terug op honderd jaar mondiale gezondheidszorg.

Vaak met gevaar voor eigen leven vertrokken vanaf het begin van de vorige eeuw Nederlandse missionarissen naar verre en onbekende bestemmingen. Zij volgden hun roeping om vanuit hun geloof te werken in onderwijs, gezondheidszorg en sociale hulp. Zo ontstond Memisa dat later opging in de ontwikkelingshulporganisatie Cordaid. Nog ouder dan Memisa zelf is zuster Bep Thijssen (105). 'Mijn drijfveer was om naar plekken te gaan waar mensen zichzelf niet kunnen helpen. Ik heb geprobeerd het beste te geven wat ik kon.' Hoe ging daar verder na het vertrek van de zusters? Welke herinneringen hebben ze?


In de jaren vijftig werden ook artsen en verpleegkundigen uitgezonden naar Afrika en Azië. Het doel was altijd dat na enige tijd de lokale bevolking hun werk kon overnemen. 'Kruispunt' bezoekt huisarts Menno Swier op Terschelling. De oud-tropenarts vertrok in 1997 voor Memisa naar Papoea-Nieuw-Guinea, waar hij de leiding had over een lokaal ziekenhuis. Door een rampzalige vloedgolf veranderde zijn werk in acute noodhulp. Tussen de 10 en 12.000 mensen kwamen daarbij om. Het vormde hem als arts. 

Swier: 'Een organisatie als Cordaid doet er nog steeds toe, ook na honderd jaar. Zeker in een tijd waarin een gure wind waait, waar ieder voor zich bezig is. ‘Eigen land eerst’, is vreselijk. Laten we medemenselijk blijven en voor elkaar zorgen'.

'Kruispunt', zondag 16 november om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.


Persbericht KRO-NCRV
https://www.kro-ncrv.nl/
