'Pano' onderzoekt: Mijn vriend AI
Dieter en reisgezellen trekken voor 'Down the Road' naar Australië
Kijkcijfers: maandag 27 oktober 2025

Verdachten ongeregeldheden Malieveld en dood 37-jarige man in 'Opsporing Verzocht'

dinsdag 28 oktober 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

In het landelijke opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' worden vanavond zeer herkenbare beelden gedeeld van nog gezochte verdachten van de ongeregeldheden 20 september in Den Haag.

Een demonstratie op en rond het Malieveld escaleerde die dag, daarbij vielen ook gewonden. Na 43 arrestaties op de dag zelf, en interne herkenningen door politiemensen, worden vandaag de eerste beelden van nog gezochte verdachten met het publiek gedeeld.


24 jaar verdwenen: Wie bracht Lex van Cittert (37) om?
De 37-jarige Lex van Cittert verdween spoorloos op 10 februari 1999, nadat hij een nacht bij zijn ouders in Amsterdam-Buitenveldert had geslapen. Ruim 24 jaar was niet duidelijk wat Lex was overkomen. Tot er bij graafwerkzaamheden op een bedrijventerrein in Lelystad in mei 2023 toevallig een laken met botresten werd gevonden. Het bleken botresten van Lex te zijn. Zijn lichaam is achtergelaten bij een gebouwtje dat tot 1998 een clubgebouw van een motorclub was. De politie zoekt vanavond mensen die meer weten over die locatie en de activiteiten en contacten van Lex destijds. In een ultieme poging zijn dood op te lossen is er nu ook een beloning van 15.000 euro uitgeloofd door het OM voor een gouden tip.

Verder in de uitzending veel bewakingsbeelden. Zo kunnen kijkers onder andere meehelpen bij het herkennen van twee jonge mannen die een man in Hilversum bij een Geldmaat beroofden en een groep inbrekers in Den Haag die een schot losten toen ze betrapt werden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 28 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Dinsdag 4 november 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Woensdag 5 november 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 11 november 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Woensdag 12 november 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Podcaster Bobby Lieber wordt aangesteld als curator van het LGBTQ+ History Museum. Tijdens een feestje naar aanleiding van de lancering van een nieuwe datingapp ontmoet Bobby de knappe Aaron.

'Bros', film uit 2022 met oa. Billy Eichner, om 22.45 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:45
    Switch
    00:25
    Journaallus
  • 20:00
    Terzake
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:05
    Familie
    01:35
    NYPD Blue
  • 20:10
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
    23:20
    Night Coppers
  • 20:15
    The Big Bang Theory
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 19:40
    Police Interceptors
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:50
    Christmas in the Highlands
    01:35
    Joe
  • 19:55
    'Allo 'Allo!
  • 20:00
    De Tafel van Gert
    01:05
    Alter Ego
  • 19:45
    NCIS: Hawaii
    00:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 20:10
    Cops
    02:10
    East New York
  • 19:45
    Chateau Meiland
    01:15
    Big Miracles
  • 19:35
    Snapped
    01:25
    Rizzoli & Isles
  • 20:11
    Z-Beurs
    06:00
    Herhalingslus
  • 20:01
    Het appartement
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:00
    Guillaume's Paris
  • 20:00
    Father Brown
    01:40
    Grantchester
  • 19:45
    Station 19
    01:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
    01:05
    Pauw & De Wit
  • 19:55
    Per Seconde Wijzer
    01:05
    Ongehoord Nieuws
  • 19:25
    First Dates
    01:05
    Eva