Verdachten ongeregeldheden Malieveld en dood 37-jarige man in 'Opsporing Verzocht'

In het landelijke opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' worden vanavond zeer herkenbare beelden gedeeld van nog gezochte verdachten van de ongeregeldheden 20 september in Den Haag.

Een demonstratie op en rond het Malieveld escaleerde die dag, daarbij vielen ook gewonden. Na 43 arrestaties op de dag zelf, en interne herkenningen door politiemensen, worden vandaag de eerste beelden van nog gezochte verdachten met het publiek gedeeld.

24 jaar verdwenen: Wie bracht Lex van Cittert (37) om?

De 37-jarige Lex van Cittert verdween spoorloos op 10 februari 1999, nadat hij een nacht bij zijn ouders in Amsterdam-Buitenveldert had geslapen. Ruim 24 jaar was niet duidelijk wat Lex was overkomen. Tot er bij graafwerkzaamheden op een bedrijventerrein in Lelystad in mei 2023 toevallig een laken met botresten werd gevonden. Het bleken botresten van Lex te zijn. Zijn lichaam is achtergelaten bij een gebouwtje dat tot 1998 een clubgebouw van een motorclub was. De politie zoekt vanavond mensen die meer weten over die locatie en de activiteiten en contacten van Lex destijds. In een ultieme poging zijn dood op te lossen is er nu ook een beloning van 15.000 euro uitgeloofd door het OM voor een gouden tip.

Verder in de uitzending veel bewakingsbeelden. Zo kunnen kijkers onder andere meehelpen bij het herkennen van twee jonge mannen die een man in Hilversum bij een Geldmaat beroofden en een groep inbrekers in Den Haag die een schot losten toen ze betrapt werden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 28 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.