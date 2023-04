Verborgen Joodse verhalen in '2Doc: Three Minutes - A Lengthening'

In 'Three Minutes - A Lengthening' wordt een kort amateurfilmpje, opgenomen aan de vooravond van WO II door David Kurtz, aan een minutieus onderzoek onderworpen.

Wie zijn de mensen die in het filmpje te zien zijn? En welke verhalen zitten in het celluloid verscholen? Deze documentaire ontrafelt als een hypnotiserende detective verborgen verhalen over de Joodse bewoners van een Pools stadje, vlak voor de Holocaust.

In een vakantiefilmpje van slechts drie minuten uit 1938 verdringen inwoners van het Poolse stadje Nasielsk zich enthousiast voor de lens. De camera is een zeldzaamheid in die tijd. Het is daarmee ook het enige bewegende beeldmateriaal dat bekend is van de Joodse inwoners van het stadje. Wat vertellen de beelden over hen?

Door haar blik forensisch op de beelden in de film te richten probeert regisseur Bianca Stigter het einde ervan nog even uit te stellen. Want zolang we kijken is deze geschiedenis nog niet voorbij. De stemmen van actrice Helena Bonham Carter, Glenn Kurtz - kleinzoon van filmer David Kurtz - en Maurice Chandler, als jongen te zien in de film, leiden de kijker door deze zoektocht. Door in te zoomen, te herhalen en minutieus details op beeld uit te zoeken, verandert deze bijna hypnotiserende detective in een filmisch monument.

Over de maker

Bianca Stigter is historicus, cultuurcriticus en medeproducent van Steve McQueens speelfilms '12 Years a Slave' en 'Widows'. In 2019 verscheen haar boek 'Atlas van een bezette stad: Amsterdam 1940-1945'.

'Three Minutes - A Lengthening' ging in première op het internationale filmfestival van Venetië en werd daarnaast onder andere geselecteerd voor Toronto International Film Festival, IDFA, Sundance en het Nederlands Film Festival, waar hij werd genomineerd voor een Gouden Kalf.

De documentaire is geproduceerd door Family Affair Films in coproductie met de VPRO en Steve McQueens Lammas Park, en is tot stand gekomen met steun van het Filmfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

