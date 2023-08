Veel sport in augustus bij de NOS

De sportzomer bij de NOS gaat ook in augustus vol door. Hieronder een greep uit de grote sportevenementen die live te zien zijn bij de NOS op televisie, NOS.nl en de NOS-app.

Super WK Wielrennen

In het Schotse Glasgow wordt tussen 3 en 13 augustus in meerdere wielerdisciplines gestreden om de regenboogtruien. De NOS is er tien dagen bij met speciale aandacht voor het WK baanwielrennen, WK wielrennen op de weg en WK mountainbike. Met live-verslag, samenvattingen, interviews, analyses met experts en reportages ter plekke. Dione de Graaff is de presentator bij de extra NOS Studio Sport-uitzendingen.

'NOS Studio Sport: WK Wielrennen'

Donderdag 3 tot en met zondag 13 augustus

'Europees kampioenschappenparalympische sport'

De eerste editie van de European Para Championships vindt plaats in Rotterdam. 1500 atleten uit 45 landen gaan de strijd met elkaar aan om de Europese titels én plaatsing voor de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs. De NOS volgt het toernooi én de prestaties van de Nederlandse sporters op de voet. Met reportages in 'NOS Studio Sport' en livestreams van de finales met Nederlandse sporters.

Europees kampioenschappen paralympische sport

Dinsdag 8 tot en met zondag 20 augustus

WK Zeilen

De WK Zeilen 2023 worden gehouden in Den Haag. Dit toernooi is na de Olympische Spelen het grootste zeilsportevenement. De NOS is er vrijwel elke dag bij. Met in het begin reportages en gaandeweg het toernooi live-verslag van de verschillende medalevents.

WK Zeilen

Donderdag 10 tot en met zondag 20 augustus

Start Eredivisie

In het weekend van 11-13 augustus start het Eredivisie voetbalseizoen 2023/’24. De samenvattingen zijn traditioneel te zien bij de NOS; vrijdag het programma Eredivisie op vrijdag en zaterdag en zondagavond in 'NOS Studio Sport Eredivisie'. Het laatste woord in het voetbalweekend valt in 'NOS Studio Voetbal'.

'NOS Eredivisie'

Vanaf vrijdag 2 augustus

EK hockey mannen en vrouwen

Het Europees kampioenschap hockey voor mannen en vrouwen wordt gespeeld in de Duitse stad Mönchengladbach. Bij de NOS zijn alle wedstrijden van de Nederlandse teams (mannen en vrouwen) live te zien, evenals de finales. Omringt met interviews, analyses en reportages.

'NOS Sport: EK Hockey'

Van 18 tot en met 27 augustus

WK Atletiek

De wereldkampioenschappen atletiek worden gehouden in Boedapest, Hongarije. Met dagelijks een verscheidenheid aan live sport en veel Nederlandse kanshebbers iedere dag live te zien bij de NOS.

'NOS Studio Sport: WK Atletiek'

Van 19 tot en met 27 augustus

Formule 1 GP Zandvoort

De Grand Prix Formule 1 in Nederland. Zaterdag zendt de NOS een ruime samenvatting en analyse uit van de kwalificatie van de race. Zondagmiddag staat volledig in teken van de race: vanaf 13.10 uur live op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1. In de uitzending een voorbeschouwing op de race met reportages, interviews en aandacht voor de drivers parade en de volksliederen. En vanaf 15.00 uur live de Grand Prix van Zandvoort.

'NOS Studio Sport Formule 1 Zandvoort'

Zaterdag 26 augustus 17.00 – 17.51 uur

Zondag 27 augustus 13.10 – 17.53 uur

La Vuelta

De Ronde van Spanje 2023 wordt verreden in Spanje en Andorra. De race vertrekt vanuit Barcelona en eindigt in Madrid. In de eerste twee weken is de koers via samenvattingen te zien bij de NOS, in de slotweek wordt het merendeel van de etappes live uitgezonden.

'NOS Sport: La Vuelta'

26 augustus – 17 september