Vechtsportlegende Jon Bluming in 'KRO-NCRV 2Doc: Het beest van Amsterdam'

'Zonder vechtsport was ik een soort Willem Holleeder of Klaas Bruinsma geworden'. Het leven van internationaal vechtsportlegende Jon Bluming (1933-2018) werd vanaf zijn vroege jeugd getekend door oorlogen, extreme vechtsport en straatgevechten.

De 'KRO-NCRV 2Doc: Het beest van Amsterdam' kijkt terug op zijn tumultueuze leven en de betekenis van geweld in zijn bestaan. Was geweld Blumings grootste vriend of zijn grootste vijand?

Een leven vol geweld

Jon Bluming is in de laatste fase van zijn leven aangekomen. Het ooit zo imposante lichaam kan niet meer. Hij overleefde twee tia’s en voelt zijn gestaalde lichaam verschrompelen.

Zijn leven werd vanaf zijn vroege jeugd tot aan zijn dood gekenmerkt door geweld, van de Tweede Wereldoorlog en de Korea-oorlog tot extreme vechtsport en straatgeweld. Bluming ontleende er zijn identiteit aan. Hij boezemde ontzag in, alleen al door zijn verschijning, mensen waren bang voor hem.

Bluming ervaart de wereld als een die vol is van kwaad en slechtheid. Geweld zat op zijn huid, op zijn armen, handen, in zijn ogen en vooral in zijn hoofd. ‘Zonder vechtsport was ik een soort Willem Holleeder of Klaas Bruinsma geworden’, vertelt Bluming. ’Helemaal losgeslagen door het geweld van de Tweede Wereldoorlog en de Korea oorlog’. Geweld is Blumings schild, maar ook zijn grootste vijand.

Grootmeester in traditionele Japanse vechtsporten

Jon Bluming was de grondlegger van karate in Europa, Kyokushin Karate – oftewel full-touch karate, ruig en keihard. Het was de voorloper van MMA, K1, freefight en kickboksen.

Bluming werd als eerste niet-Japanse karateka onderscheiden met de prestigieuze 10e dan in het Kyokushin-karate. Nu schuifelt de grootmeester in traditionele Japanse vechtsporten langzaam door zijn huis langs foto’s van zijn oude strijdmakkers: Korea-strijders, Prins Bernhard en zijn Japanse karateleermeester Oyama – allemaal overleden. Oud-leerlingen als viervoudig wereldkampioen kickboksen Sem Schilt, oud-militair Jan de Bruin en vechtsportkampioen Chris Dolman blijven vol eerbied en ontzag de meester bezoeken.

'2Doc: Het beest van Amsterdam' is geregisseerd door Vuk Janic en geproduceerd door DOXY in samenwerking met KRO-NCRV en kwam tot stand met steun van CoBO.

