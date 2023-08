Vanavond in nieuw seizoen 'Opsporing Verzocht'

Vanavond in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen 'Opsporing Verzocht' onder meer aandacht voor de zeer gewelddadige woningoverval bij een gezin in Veldhoven.

Het gezin werd op 18 juni mishandeld door een groep van 4 of 5 overvallers in hun huis aan de Biezenkuilen. In het opsporingsprogramma van AVROTROS vertellen de man en vrouw des huizes voor het eerst over de avond waarop ze onder meer met pepperspray werden bespoten en werden geschopt. Ook de hond van het gezin werd mishandeld. Een woordvoerder van de politie zet uiteen welke sporen naar de daders er zijn. Zo is onder andere de auto van de verdachten gefilmd waarbij een getuige een groot deel van het kenteken zag.

Mysterie rond dood van Mike Venema (53)

Vandaag start een media-offensief om de dood van Mike Venema op te helderen. Venema verdween op 12 september 2018 op Curaçao met zijn pick-up. Die auto en zijn lichaamsresten werden bijna een jaar later toevallig op de zeebodem gevonden door een krabduiker. De politie vertelt in de uitzending waarom het rechercheteam er inmiddels sterk rekening mee houdt dat zijn dood geen ongeluk, maar vermoedelijk een misdrijf is.

Bewoner (82) van aanleunwoning overvallen

Op 19 april heeft een zeer laffe overval plaatsgevonden in een appartementencomplex aan de Schinkepoort in Margraten. In het complex wonen vooral senioren. Eén van hen, een man van 82, werd die dag door twee mannen overmeesterd terwijl hij aan het stofzuigen was. Er is herkenbaar beeld van één verdachte.

Actueel: beschieting Den Bosch en dode man (35) in Friesland

Kijkers kunnen de politie helpen met snelle tips over twee recente misdrijven. Zo is in de nacht van vrijdag op zaterdag een huis in Den Bosch beschoten. De politie zoekt dringend getuigen. In Friesland werd vrijdagochtend op de N393 een overleden man gevonden. De toedracht rond zijn dood is nog onduidelijk. Het rechercheteam geeft vanavond de laatste stand van zaken door.

Daarnaast onder meer beelden van meerdere oplichters, gevonden sieraden bij een betrapte insluiper en ontwikkelingen in oudere zaken.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 29 augustus om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 2.