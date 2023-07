Vanaf zondag zie je een nieuw seizoen van 'Dance Camp' op Zapp

Kyra mag samen met haar vrienden Chelsea, Tom en Noah auditie doen voor een gerenommeerde Dans Academie. Ondertussen traint ze ook keihard voor een dance battle.

Een battle die Dance Camp moet winnen, want financieel staan ze er niet goed voor. De concurrentie is echter groot. Samuel is met zijn team de grootste kanshebber op de winst. Door de trainingsdruk begint de relatie van Kyra en Noah barstjes te vertonen. En niemand minder dan Jill heeft ondertussen stiekem een oogje op Noah. Als Noah afhaakt voor de auditie, groeien Tom en Kyra steeds dichter naar elkaar toe. Lukt het Kyra en de Dance Camp-crew om de dance battle te winnen?

'Dance Camp', zondag 23 juli om 14.05 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.