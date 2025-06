Van historische drama's tot moordzaken aan de Middellandse Zee: de zomer begint op BBC NL

Maak je klaar voor een spannende maand vol Britse drama's op BBC NL. In juli zie je een mix van nieuwe series en vertrouwde favorieten.

In het gloednieuwe drama 'The Wives' gaat een groep vrouwen zelf op onderzoek als hun vriendin plotseling verdwijnt op Malta.

In seizoen twee van 'The Good Ship Murder' onderzoeken een ex-rechercheur en een officier moorden aan boord van een luxe cruiseschip tijdens een reis door de Middellandse Zee.

De briljante detective Adam Dalgliesh keert terug in het tweede seizoen van 'Dalgliesh'. In het Engeland van de jaren zeventig ontrafelt hij opnieuw een ingewikkelde moordzaak.

'Atlantic Crossing' vertelt het waargebeurde verhaal van de Noorse kroonprinses Märtha, die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten vluchtte.

'The Wives' gaat in première op vrijdag 4 juli om 21.00 uur op BBC NL

Het Britse mysterie 'The Wives' gaat in juli in première op BBC NL. Een jaar geleden verdween Annabelle Morgan tijdens haar vakantie op Malta. De politie vond alleen haar telefoon terug, vlak bij een klif. Al snel concludeerden ze dat Annabelle waarschijnlijk van de klif was gevallen en was overleden. Haar man Charlie (Jamie Bamber – 'Law and Order') en dochter Sky (Catriona Chandler – 'Enola Holmes 2') bleven achter.

Deze zomer keert de familie Morgan terug naar Malta. Ze hebben hier niet alleen hun gedeelde appartementen, het is ook de laatste plek waar ze Annabelle levend hebben gezien. Terwijl het gezin probeert verder te gaan, duiken oude vragen over haar dood weer op. Zeker wanneer Charlie plots opduikt met zijn nieuwe partner Jade. Beth (Jo Joyner – 'Shakespeare and Hathaway'), Natasha (Angela Griffin – 'Help') en Sylvie (Tamzin Outhwaite – 'Hotel Babylon') geloven niet dat Annabelle’s dood een ongeluk was en starten hun eigen onderzoek.

'The Good Ship Murder' seizoen 2 gaat in première op maandag 7 juli om 21.00 uur op BBC NL

'The Good Ship Murder' keert in juli terug naar BBC NL voor een tweede seizoen. Voormalig rechercheur en nu zanger op een cruiseschip, Jack Grayling (Shayne Ward – 'Black Ops'), werkt samen met agente Kate Woods (Catherine Tyldesley – 'Trollied'). Samen duiken ze opnieuw in moordzaken aan boord van een luxe cruiseschip dat door de Middellandse Zee vaart.

De samenwerking tussen Jack en Kate groeit terwijl ze ingewikkelde zaken oplossen, zoals de dood van een operazanger in Rome en een moord tijdens een wijnproeverij op Madeira. Ondertussen raakt Jack’s privéleven in de knoop als zijn vervreemde dochter Mia plotseling opduikt.

'Dalgliesh' gaat in première op dinsdag 15 juli om 21.00 uur op BBC NL

Het meeslepende Britse detective-drama 'Dalgliesh' keert terug naar BBC NL met seizoen twee. Gebaseerd op drie nieuwe boeken uit de populaire moordmysterie-reeks van P.D. James, kruipt Bertie Carvel ('The Crown') opnieuw in de huid van de raadselachtige rechercheur Adam Dalgliesh.

Net als andere beroemde speurders als Holmes en Poirot, neemt Dalgliesh je mee door het Engeland van de jaren zeventig. Hij lost bijzondere moordzaken op, zoals de dood van een forensisch bioloog in zijn laboratorium en een bekende, maar omstreden strafpleiter die levenloos in haar kantoor ligt. Carlyss Peer ('The Crown') keert terug als rechercheur Kate Miskin en Alistair Brammer ('Les Misérables') sluit aan als rechercheur Daniel Tarrant. Dit seizoen zie je ook gastrollen van Yaseen Aroussi ('Irma Vep'), Margaret Clunie ('Andor'), Michael Culkin ('Bridgerton'), Sorcha Cusack ('Father Brown') en Deborah Findlay ('The Split').

'Atlantic Crossing' gaat in première op zondag 27 juli om 21.00 uur op BBC NL

'Atlantic Crossing' vertelt het waargebeurde verhaal van de Noorse kroonprinses Märtha. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zet ze alles op alles om haar land te steunen in een van de donkerste periodes uit de geschiedenis. Nadat ze op de vlucht sloeg voor de nazi’s, liet ze haar man achter en stak ze de Atlantische Oceaan over, op zoek naar veiligheid in de Verenigde Staten. Daar raakte ze al snel betrokken bij de machtigste man ter wereld: de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt.

De kroonprinses beseft dat ze invloed kan uitoefenen op de wereldpolitiek en stapt uit haar beschermde leven. Ondanks grote uitdagingen en beproevingen groeit ze uit tot een stille, maar invloedrijke kracht achter de schermen in Washington.

Met in de hoofdrollen Primetime Emmy-genomineerde Kyle MacLachlan en Sofia Helin ('The Bridge') brengt Atlantic Crossing een inspirerend verhaal over ontwaken, verandering, vrijheid en persoonlijke groei. Een verhaal over oorlog en liefde.

In juli kan je de volgende series blijven kijken op BBC NL:

'Father Brown', seizoen 12 elke dinsdag om 21.00 uur tot en met 8 juli

'All Creatures Great and Small', seizoen 5 elke woensdag om 21.00 uur tot en met 2 juli

'A Remarkable Place to Die', elke zondag om 21.00 uur tot en met 26 juli

'Murdoch Mysteries', seizoen 18 weekdagen om 20.00 uur tot en met 2 juli

'The Brokenwood Mysteries', seizoen 9 elke zondag om 20.00 uur tot en met 19 juli

'Annika', elke donderdag om 21.00 uur tot en met 31 juli