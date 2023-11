Van held tot schurk: Benedict Cumberbatch steelt de show in vier films op FilmBox

Het fenomenale acteerwerk van de Britse Benedict Cumberbatch krijgt op FilmBox een vierdaags eerbetoon. Van maandag 6 november tot en met donderdag 9 november staat de veelzijdige acteur op de filmzender in de schijnwerpers.

Met zijn vermogen om eigenzinnige personages tot leven te wekken, heeft Cumberbatch wereldwijd naam gemaakt. Zowel op televisie met de series 'Sherlock' en 'Patrick Melrose' als in de filmwereld met het opvallende Marvel-personage 'Doctor Strange'.

In de Benedict Cumberbatch week zijn op FilmBox vier films te zien waarin de acteur indruk maakt: 'The Current War', 'Tinker Tailor Soldier Spy', 'The Fifth Estate' en 'The Imitation Game'. Zijn hoofdrol in de laatstgenoemde film leverde hem een Oscar-, Golden Globe- en BAFTA-nominatie op.

Benedict Cumberbatch Week

Op 6 november in 'The Current War' schittert Cumberbatch als Thomas Edison, de legendarische uitvinder. In het drievoudig Oscargenomineerde 'Tinker Tailor Soldier Spy' op 7 november maakt Cumberbatch deel uit van een sterrencast, waaronder Gary Oldman en Colin Firth, en speelt hij een jonge officier die verwikkeld raakt in een web van spionage en verraad.

Op 8 november kruipt hij in 'The Fifth Estate' in de huid van de controversiële oprichter van WikiLeaks, Julian Assange. Tot slot is Cumberbatch op 9 november in 'The Imitation Game' te zien als de briljante wiskundige Alan Turing die een cruciale rol speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Doorbraak als 'Sherlock Holmes'

Benedict Cumberbatch, geboren in 1976 in Londen, Engeland, is een van de meest veelzijdige en getalenteerde acteurs van zijn generatie. Hoewel hij al vroeg in zijn carrière acteerervaring opdeed op het podium en televisie, brak hij pas bij het grote publiek door met zijn hoofdrol in de serie 'Sherlock'. Zijn unieke verschijning en sterke acteerprestaties hebben hem tot een internationaal fenomeen gemaakt. Zowel 'The Imitation Game' als 'The Power of the Dog' leverde hem een Oscarnominatie voor beste acteur op. Op het filmfestival van Venetië was hij dit jaar naast Ralph Fiennes en Ben Kingsley te zien in Wes Andersons korte film 'The Wonderful Story of Henry Sugar', gebaseerd op het gelijknamige boek van Roald Dahl. Momenteel heeft Cumberbatch een rol als folk-legende Pete Seeger te pakken in 'A Complete Unknown', de biopic over het leven van Bob Dylan die in 2024 in première gaat.