'Van de Wereld': Als het leven stopt waar het net begon

Het leven voluit leven: experimenteren, feesten, de wereld ontdekken, dromen najagen en nooit omkijken. Voor veel jongeren is dit een vanzelfsprekende levenshouding. Ze staan aan het begin van het leven: een rugzak vol plannen, een hoofd vol ideeŽn en een hart gevuld met avontuur.

Ze verkennen grenzen, sluiten nieuwe vriendschappen en proberen het leven te begrijpen. Af en toe experimenteren met drank en drugs. Maar soms loopt het mis. Wat een onbezorgde avond had moeten zijn – het eerste festival van de zomer, een spontaan uitje met vrienden, een magische nacht onder de sterren – eindigt in een tragedie. Jongeren in de kracht van hun leven, net begonnen aan een tussenjaar, verliefd op het leven, op weg naar morgen, worden abrupt uit het leven gerukt. Voor hun dierbaren blijft een leegte achter die met geen pen te beschrijven is. In ‘Van de Wereld’ delen nabestaanden hun verhaal. Ze halen herinneringen op aan hun dierbare. Ze vertellen over wie zij waren en reconstrueren wat uiteindelijk gebeurde. In nieuwsberichten werden ze teruggebracht tot een naam, een leeftijd en een doodsoorzaak. Familie en vrienden geven deze namen een gezicht. Wie waren zij? Welke dromen hadden ze? En wat kunnen we leren van het experimenteren?

Aflevering 1: Joep

De 19-jarige Joep ging in zijn tussenjaar in Oostenrijk aan de slag als skileraar. Hij was niet alleen op de skipiste te vinden, ook bij de aprės-ski genoot Joep met volle teugen van het leven. Tijdens een feestje ter seizoen afsluiting besloot hij de hallucinante drug LSD te nemen. Joep had al een tijd in zijn hoofd om een keer LSD te nemen. Dit liep voor hem niet goed af. Een val in een diepe kloof nabij een brug werd hem fataal. Zijn familie en vrienden blikken terug op zijn bijzondere leven.

Aflevering 2: Zoë

Zoë vierde haar achttiende verjaardag groots en vol overgave - zoals ze alles in het leven doet. Drie weken later overleed ze. Op een feest in Rotterdam gebruikte ze voor de derde keer de stimulerende drug XTC. Zoë’s lichaam raakte oververhit. In het ziekenhuis blies ze haar laatste adem uit. Haar familie en vrienden kijken terug op het levenslustige leven van Zoë.

Aflevering 3: Mathias

De 26-jarige Mathias deed niets liever dan zorgen voor anderen. Zo vertrok hij naar Ghana en later Nepalom om gemeenschapsgebouwen te bouwen voor mensen die het minder goed hadden. Later verhuisde hij naar Gent, waar hij een baan kreeg in de gehandicaptenzorg. Op de dag dat hij zijn vaste contract tekende overleed hij. Mathias nam een kalmeringsmiddel om te ontspannen, maar hierdoor raakte hij verward. Hij kwam met het uitlaten van zijn geliefde hond Baloo op de snelweg terecht, waar hij verongelukte. Zijn familie en vrienden kijken terug op zijn bijzondere leven.

Aflevering 4: Degnet

De 17-jarige Degnet zat vol energie en ambitie. Hij was net begonnen aan de school voor journalistiek om als oorlogsverslaggever te strijden tegen onrecht. Zijn grootste angst? Op jonge leeftijd overlijden. Niet al je dromen waar kunnen maken. Deze angst wordt na een avondje stappen werkelijkheid. Degnet fietst onder invloed van alcohol de snelweg op en komt in een fataal ongeluk terecht. Zijn vrienden en familie kijken terug op zijn mooie en bewogen leven.

‘Van de Wereld’ is vanaf 24 juni iedere dinsdag om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.