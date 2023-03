Update baby Lekkerkerk in 'Opsporing Verzocht'

Vrijdagmiddag is in het water van de Lek bij Lekkerkerk een tas gevonden met daarin een overleden baby. Er werd al snel bekend gemaakt dat het om een meisje ging. De ouders van het kindje, of de persoon die haar daar achterliet, zijn nog niet getraceerd.

In 'Opsporing Verzocht vanavond daarom rond 20.30 uur op NPO 2 de laatste stand van zaken in het onderzoek.

Nieuwe beelden in onderzoek dood Xavier Durlinger

Op 11 mei reed de pas 19-jarige Xavier Durlinger op zijn fiets Sittard uit. Acht dagen later werd zijn lichaam pas gevonden in een bosperceel bij de Kollenberg. Xavier was met geweld om het leven gebracht. Er is nog altijd een beloning van 15.000 euro voor de tip die deze dood oplost. De politie heeft mogelijk belangrijk beeldmateriaal in het onderzoek verkregen. Dat wordt vanavond vertoond. Een woordvoerster van de politie Limburg zal via een live-verbinding toelichting geven bij die beelden.

Mishandeling Arnhem: gebroken oogkas en jukbeen

In de aflevering van vanavond meerdere geweldsdelicten waarbij daders goed in beeld komen. Zo zijn er bewakingsbeelden van de verdachte die 27 november in Arnhem een man het ziekenhuis in sloeg. Deze verdachte was met twee andere mannen op pad die avond. Ze kregen ruzie met de vriendengroep van het slachtoffer nadat één van de drie een vrouw uit die vriendengroep van het slachtoffer lastig viel.

Zwaargewonde man gevonden in portiek Den Haag, slachtoffer inmiddels overleden

Op zondag 26 februari werd in een portiek aan de Erasmusweg in Den Haag een zwaargewonde man gevonden. Hij bleek te zijn neergestoken en overleed niet veel later in het ziekenhuis.

Vanavond geeft een woordvoerder meer informatie over het slachtoffer en worden beelden van mogelijk belangrijke getuigen getoond.

Daarnaast onder meer beelden van een man die in Almelo een AED steelt, een verdachte die op één ochtend in Apeldoorn meerdere mensen met geweld probeerde te beroven en aandacht voor bankmedewerkerfraude.

