'United We Stand', hoe de Russische celliste Maya Fridman de muziek inzet voor solidariteit

Een jaar na de Russische inval in Oekraïne zendt de EO de documentaire 'United We Stand', muzikanten in tijden van oorlog uit. Hierin volgt regisseur David van Tijn de in Nederland wonende Russische celliste Maya Fridman in haar missie om het Oekraïense volk in de huidige oorlog te steunen.

Met de aangrijpende verhalen en de meeslepende optredens van Oekraïense en Russische musici, laat 'United We Stand' zien hoe de musici de Oekraïners een hart onder de riem willen steken en steunen.

Sinds de Russische inval op 24 februari van vorig jaar is celliste Maya Fridman maandenlang dag en nacht bezig geweest om een indrukwekkende reeks benefietconcerten te organiseren in de grote zalen in Nederland. Hierbij werkt ze samen met Oekraïense én Russische musici als Anna Fedorova, maar ook met de Letse cellist Mischa Maisky en de Nederlandse sopraan Channa Malkin. In de eerste maand hadden deze concerten al meer dan 200.000 euro opgebracht voor steun aan Oekraïne. En meer dan dat: broederschap, verbondenheid en solidariteit die tot in Oekraïne voelbaar zijn.

Meevechten

Regisseur David van Tijn volgt Maya vanaf het eerste benefietconcert op de voet. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat deze oorlog verder gaat dan de uitbreiding van het Russische rijk en misschien wel vooral gericht is tegen de cultuur van Oekraïne, en dus ook tegen de musici. Dit gegeven verandert de rol van de musici in de film: zij zijn niet langer alleen degenen die troost brengen met hun concerten, zij vechten op hun manier mee met de Oekraïners.

Tikkoen olam

De documentaire toont op roerende wijze de actie van enkele van 's werelds meest vooraanstaande klassieke musici. Onder aanvoering van celliste Maya Fridman, verzetten musici onder wie pianist Evgeny Kissin, cellist Mischa Maisky en de Oekraïense pianiste Anna Fedorova zich tegen Poetins nietsontziende oorlog in Oekraïne. Alfred Edelstein, eindredacteur Joodse Programmering: 'De inzet van Maya Fridman is hartverwarmend en regisseur David van Tijn is er in geslaagd om de musici en hun inspanningen op een prachtige manier weer te geven. Voor onze programmering is deze documentaire urgent onder andere omdat dit een treffend voorbeeld is van tikkoen olam. Dat is vrij vertaald de opdracht in het Jodendom om de wereld beter te maken.'

Over Maya Fridman

Maya Fridman is een celliste die in Nederland woont. Al vanaf jonge leeftijd werd Maya erkend als muzikaal wonderkind beschouwd. Tijdens haar studie aan de Moscow State College of Music, ontving ze de eerste prijs op het International Festival of Slavic Music, naast vele andere prestigieuze onderscheidingen. Vervolgens verhuisde zij naar Nederland, waar zij nog vijf jaar studeerde bij cellist Dmitry Ferschtman aan het Conservatorium van Amsterdam en afstudeerde met de allerhoogste onderscheiding.

David van Tijn

David van Tijn maakte verschillende muziekdocumentaires, waaronder 'De Winnaars' (1996) en 'Janine' (2010), beide geregisseerd door Paul Cohen.

'United We Stand', zondag 26 februari om 15.05 uur bij de EO op NPO 2.