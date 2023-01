Twintigste seizoen 'Taarten van Abel' gaat van start

'Taarten van Abel' is terug met alweer het twintigste seizoen. Ook in de reeks bezoekt Bakker Abel in heel Nederland maar liefst 13 kinderen die hem hebben uitgenodigd om een taart te maken voor een heel speciaal iemand.

Kinderen met mooie, bijzondere en aangrijpende verhalen maken heerlijke taarten voor blij verraste ontvangers. Tijdens het maken van de taart voeren Abel en de kinderen persoonlijke en openhartige gesprekken.

In dit jubileumseizoen onder andere aandacht voor non-binair zijn, in een pleeggezin wonen,

vrienden verliezen door de scheiding van je ouders, een eeneiige tweeling zijn, je moeder maar eens in de zes weken heel eventjes mogen zien, de hulpverlener van je vader in het zonnetje zetten, hard werken om volkszanger te worden, heel heel heel veel stiefbroers en zussen hebben, de rol van het geloof in je leven en je donor-vader leren kennen.

Aflevering 1: Julian

De 11-jarige Julian en zijn zus hebben dezelfde donorvader, en onlangs leerde Julian zijn hem kennen. Natuurlijk houdt hij van zijn moeder, opa en tante, maar je echte vader leren kennen is onbeschrijfelijk. Julian, die zichzelf omschrijft als een echt familiemens, maakt een reusachtige taart voor zijn donorvader waarvan hij dolblij is dat die nu in zijn leven is.

Aflevering 2: Ricardo

De 12-jarige zeeverkenner en botenliefhebber Ricardo heeft vijf broertjes en woont bij Henk en Marjolein omdat zijn moeder niet voor hem kan zorgen. Drie van zijn broertjes wonen ook bij pleeggezinnen. Ricardo wil een taart maken voor zijn biologische moeder ‘omdat ze natuurlijk de liefste is’.

Over 'Taarten van Abel'

Bakker Abel (Siemon de Jong) werkt tijdens een openhartig gesprek met een kind samen aan een wel heel persoonlijke taart voor een speciaal persoon. Taboes worden niet geschuwd, en lekker snoepen ook niet! Taarten van Abel werd voor het eerst uitgezonden op 5 januari 2003.

'Taarten van Abel' is een coproductie van producent Kleine Storm en de VPRO en is bekroond met onder meer de Zilveren Nipkow Schijf (2012), de Gouden Stuiver (2011) en de Cinekid Publieksprijs (2008).

Over VPRO Jeugd

VPRO Jeugd is al ruim dertig jaar leverancier van onderscheidende kinderprogramma’s. Geen dagelijkse kost, maar andere koek. Eindeloos houdbaar, altijd lekker.

'Taarten van Abel', vanaf 8 januari elke zondag om 9.30 bij de VPRO op NPO Zapp.