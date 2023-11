Twintigers delen struggles in nieuw seizoen van EO-programma 'Hoedan'

Wanneer zijn we drugs eigenlijk normaal gaan vinden? Hoe kan ik mijn eigen lichaam accepteren? En waarom is 'nee' zeggen soms zo moeilijk? Dit is nog maar een greep uit de vele struggles waar twintigers mee te maken krijgen.

In het EO-programma 'Hoedan' dagen Doeta, Bas, Joshua, Nanook, Tarik en Auke elkaar uit om buiten hun comfortzone te stappen. Hoedan is méér dan een televisieprogramma: via TikTok, Instagram, podcasts en inspirerende evenementen gaan ze in gesprek met andere twintigers. Zo proberen ze elkaar samen op weg te helpen.

In elke aflevering wordt de kijker meegenomen in de zoektocht van één van de twintigers. Ongeacht geloof, achtergrond, seksuele geaardheid, of uiterlijk worden de verschillende meningen met elkaar gedeeld, ondanks dat dit soms spannend is en kan schuren. 'Ik ben moslim dus leef in een totaal andere wereld dan de andere twintigers van 'Hoedan'. Maar die verschillen maken het juist mooi. We bespreken het met elkaar en proberen daar een middenweg in te vinden. Dat is heel, heel erg nodig in deze tijd, waarin er veel polarisatie is', aldus Tarik.

Pestverleden, drugs en 'nee' zeggen

In dit seizoen komen verschillende struggles naar voren. Zo leert Doeta (26) onder andere om 'nee' te zeggen. Samen met Nanook gaat ze in therapie om te leren hoe ze haar grenzen aan moet geven. Daarnaast is Auke (25) fel tegen drugs en begrijpt niet waarom andere twintigers dit niet lijken te zijn. Samen met Joshua, Nanook, Doeta en Tarik zoekt hij uit of zijn negatieve oordeel eigenlijk wel klopt. Ook wil Tarik (28) de confrontatie aangaan met zichzelf: Waarom heb ik gepest? Hij gaat in gesprek met psycholoog Steven Pont. Hij zet de eerste stap om zijn verleden goed te maken door sorry te zeggen, maar hoedan?

'Hoedan', vanaf donderdag 2 november rond 22.40 uur bij de EO op NPO 3.