Tweede seizoen EOdocs 'Mijn Ouders Zijn Gescheiden'

Hoe ga je om met de scheiding van je ouders? Deze vraag staat centraal in het tweede seizoen van de EOdocs jeugddocumentaireserie 'Mijn Ouders Zijn Gescheiden'.

In de vier korte documentaires Zomer zonder jou, Boos Enzo, Roco & Noï en Kleine baas laten kinderen zien welke impact het heeft dat hun ouders uit elkaar gaan en met welke problemen ze achterblijven. Want móet je blij zijn voor je vader als hij een nieuwe vriendin heeft? Wat moet je doen als verdriet zich omzet in woede? En hoe praat je met je ouders over de pijn die je diep van binnen voelt?

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 86.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Een derde van deze kinderen ervaart deze breuk als een vechtscheiding. Kinderen vinden het vaak lastig om hierover te praten, waardoor hun perspectief onderbelicht blijft.

In het nieuwe seizoen van 'Mijn Ouders Zijn Gescheiden' geven de films vorm aan de verwerking van deze ingrijpende gebeurtenis. Op een indringende, open, maar ook speelse manier vertellen kinderen wat de scheiding van hun ouders met hen doet en hoe zij omgaan met hun verdriet. In de eerste serie lag de focus op de verschillende fases van een scheiding. Het tweede deel geeft lotgenoten handvatten voor verandering, vragen en verwerking.

Confronteren

Margit Balogh, hoofdredacteur EOdocs: 'In 'Mijn Ouders Zijn Gescheiden' spreken kinderen zich uit over de scheiding. Ze confronteren hun ouders, ze laten weten dat ze niet willen kiezen, dat ze van allebei de ouders willen houden en dat ze een veilig en warm thuis willen. Enerzijds moet de serie handvatten bieden aan kinderen zodat zij de druk van de scheiding terug kunnen geven aan hun ouders. Anderzijds vertelt het ouders een eerlijk, herkenbaar en confronterend verhaal vanuit het perspectief van kinderen, zodat wegkijken niet mogelijk is.'

Vier jeugddocumentaires

'Zomer zonder jou' (regie: Milou Gevers)

Julie (10) gaat kamperen met haar broertje en haar moeder maar ze ziet er tegenop. Het is de eerste vakantie zonder haar vader en ze mist hem erg. Haar ouders zijn nu echt gescheiden en ze moet erg wennen aan deze nieuwe realiteit. Maar Julie blijkt niet de enige; op de éénoudercamping in Frankrijk hebben alle kinderen dezelfde ervaring. Haar nieuwe vakantievrienden helpen Julie om de scheiding door een nieuwe bril te bekijken.

'Zomer zonder jou' won de award voor beste documentaire van de kinderjury op het JEF Festival 2023 - België

'Boos Enzo' (regie: Nicky Maas)

De 13-jarige Enzo is meestal een vrolijke jongen. Maar hij worstelt sinds de scheiding van zijn ouders met gevoelens van boosheid. Emoties die zo heftig worden, dat het soms uit de hand loopt. De komst van een bijzonder, klein, gevleugeld vriendje zou verandering moeten brengen. Kan die hem helpen in contact te komen met zijn lieve kant?

'Roco & Noï' (regie: Nadia Shah)

De twee vriendinnen Roco en Noï (8) hebben een bijzonder hechte vriendschap. Deze komt onder druk te staan als Roco’s ouders gaan scheiden. Ze kan er niet over praten. Noï weet precies hoe het voelt om gescheiden ouders te hebben en verzint een ultieme oplossing die tegenwicht geeft voor het grote verdriet. Ze dompelen zichzelf onder in de kleurrijke verbeeldingswereld die zij samen creëren en hen allebei houvast biedt.

'Kleine baas' (regie: Soraya Pol)

Op school wordt Valentino (8) vaak boos. Sinds de scheiding woont hij alleen met zijn vader en ziet hij zijn zusjes niet meer. Een kindercoach raadt de twee mannen aan om met elkaar te leren praten over hun gevoelens. Ze krijgen hulp van een bijzondere logé.

Impact

Naast de uitzendingen op tv wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan deze jeugddocumentaires. Zo worden er meerdere vertoningen voor en op scholen georganiseerd waarin jongeren na de film samen met een Spoken Word artiest aan de slag gaan en woorden geven aan hun gevoelens en ervaringen over scheiding.

Verder is aan deze EOdocs-serie in samenwerking met stichting Villa Pinedo een langlopend educatief traject gekoppeld voor leerlingen, leerkrachten, jongerenwerkers en gemeente. De films zijn een startpunt voor de dialoog, met als doel het thema ‘gescheiden ouders’ op alle niveaus bespreekbaar te maken.

Samenwerking

EOdocs 'Mijn Ouders Zijn Gescheiden' is een idee van EOdocs en is tot stand gekomen in samenwerking met Cerutti Film en De Coproducent.

De films worden op 23 april, 30 april, 7 mei en 14 mei om 19.20 uur uitgezonden bij de EO op NPO Zapp.