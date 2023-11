Tweede aflevering van 'Werk in Uitvoering' op NPO 2

Na jarenlang van praten over cultuur kruipt de VPRO achter de talkshowtafel vandaan en neemt de kijker mee naar het podium. Wilfried de Jong ontvouwt in een 25 minuten durende wandeling letterlijk de culturele agenda en toont wat, waar en wanneer te zien en te beleven is.

Kunst is het mooist als je het ervaart, ondergaat en in actie ziet. Daarom is er nu 'Werk in Uitvoering', met als bezielde gastheer Wilfried de Jong. De locatie is niets minder dan spectaculair: een voormalige straaljagerloods in het midden van het land. Daar brengt De Jong kunstenaars uit verschillende disciplines samen. In de lange gang die de loods in feite is, gaat hij van theater naar klassieke muziek en van een foto-expositie door naar de literatuur.

In de tweede aflevering van 17 november is er aandacht voor de dansshow van DOX & YoungGangsters en de tentoonstelling ‘Stoel neemt stelling’ in het Centraal Museum te Utrecht. Babeth Fonchie Fotchind maakt speciaal voor 'Werk in Uitvoering' een gedicht en cabaretière Kirsten van Teijn geeft een voorproefje van haar nieuwe show 'Jaloezie is een Bitch'. Daarnaast bespeelt popgroep Happy Camper de loods met meerdere frontmannen en trekt gevierd actrice Marlies Heuer een diagonaal bij theatergezelschap URLAND.

In latere afleveringen onder anderen Stephan Vanfleteren, die zal spelen met licht, en rapper Elmer, die ons meeneemt in haar verschillende werelden.

'Werk in Uitvoering', vrijdag 17 november om 22.30 uur bij de VPRO op NPO 2.