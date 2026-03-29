TV5MONDE viert Earth Day in april

22 april is het Earth Day. Op deze Dag van de Aarde worden mensen van alle achtergronden en generaties wereldwijd opgeroepen om op te komen voor de planeet die we samen delen.

TV5MONDE geeft hier graag aandacht aan in haar programmering. Deze maand zijn ook meerdere klassiekers te zien, waaronder de film 'Une pierre dans la bouche' met de Amerikaanse acteur Harvey Keitel.

Dag van de Aarde

Film: 'Tant que le soleil frappe' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 19 april om 21.00 uur

Herh: 21 april om 14.00 uur

Toegewijd en vasthoudend landschapsarchitect Max werkt aan een project voor een wilde tuin in een verpauperde wijk van Marseille. Na jaren van afwijzing haalt zijn voorstel eindelijk de finale van een architectuurwedstrijd.

Regie: Philippe Petit (Frankrijk, 2022)

Onderscheidingen: Semaine de la Critique - Filmfestival van Venetië 2022

Docu: 'Les nouvelles agricultrices' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 23 april om 21.00 uur

Herh: 25 april om 14.00 uur

Florence, Aline en Lydie zijn boerinnen. Elk van hen heeft op haar eigen manier gekozen voor een sector in crisis: biologische groenteteelt, geitenhouderij en wijnbouw. Zullen deze drie jonge vrouwen erin slagen de uitdagingen aan te gaan en hun dromen waar te maken in een wereld die nog steeds sterk door mannen wordt gedomineerd?

Regie: Valène De Valck (België, 2025)

Klassiekers

Film: 'Les intrigantes'

(Nederlands ondertiteld)

Woensdag 15 april om 21.00 uur

Herh: 22 april om 14.00 uur

Paul Rémy, directeur van een beroemd theater, wordt door zijn secretaris-generaal Andrieux beschuldigd van moord op zijn partner. Op advies van zijn vrouw Mona verstopt Paul zich in een psychiatrisch ziekenhuis om aan de politie te ontsnappen. Intussen verleidt Andrieux Mona die zich tegen haar man keert ...

Regie: Henri Decoin (Frankrijk, in zwart-wit, 1954)

Rolverdeling: Jeanne Moreau, Louis de Funès

Film: 'Une pierre dans la bouche' (Nederlands ondertiteld)

Woensdag 22 april om 21.00 uur

Herh: 29 april om 14.00 uur

Een gewonde, uitgeputte en door twee moordenaars achtervolgde Amerikaanse gangster vindt onderdak in een afgelegen en schijnbaar verlaten huis. Hij ontdekt al snel dat het in werkelijkheid bewoond wordt door een voormalig acteur, die blind is maar een bijzonder goed instinct heeft. Op een dag komt de neef van de vluchteling met zijn liefje aan...

Regie Jean-Louis Leconte (Frankrijk, 1983)

Rolverdeling: Harvey Keitel

Inspirerende verhalen

Docuserie: 'Rassemblance' (Nederlands ondertiteld)

Elke zaterdag om 19.30 uur

Een nieuw seizoen (S4) start op 18 april

Magloire Delcros-Varaud ontmoet inspirerende persoonlijkheden die hebben gekozen voor beroepen waarin kennisoverdracht en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Zij belichamen allemaal een generatie die verbonden is en op zoek is naar zingeving en authenticiteit. Via hen geeft hij een stem aan een sterke en geëngageerde Franstalige gemeenschap.

Regie: Océane Goanec (seizoen 4, Frankrijk, 2025)

Ook te zien deze maand

Film: 'Anti-squat'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 26 april om 21.00 uur

Herh: 28 april om 14.00 uur

Terwijl ze met uitzetting wordt bedreigd, voedt Inès haar tienerzoon alleen op. Op zoek naar een stabiele baan wordt ze op proef aangenomen bij Anti-squat, een organisatie die mensen huisvest in leegstaande kantoren om ze te beschermen tegen krakers. Haar rol: bewoners werven, toezicht houden en zeer strikte regels handhaven.

Regie: Nicolas Silhol (Frankrijk, 2022)

Onderscheidingen: Selectie Festival du film francophone d'Angoulême (Frankrijk, 2023)