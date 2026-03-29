Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

TV5MONDE viert Earth Day in april

zondag 29 maart 2026

22 april is het Earth Day. Op deze Dag van de Aarde worden mensen van alle achtergronden en generaties wereldwijd opgeroepen om op te komen voor de planeet die we samen delen.

TV5MONDE geeft hier graag aandacht aan in haar programmering. Deze maand zijn ook meerdere klassiekers te zien, waaronder de film 'Une pierre dans la bouche' met de Amerikaanse acteur Harvey Keitel. 


Dag van de Aarde

Film: 'Tant que le soleil frappe' (Nederlands ondertiteld)
Zondag 19 april om 21.00 uur
Herh: 21 april om 14.00 uur

Toegewijd en vasthoudend landschapsarchitect Max werkt aan een project voor een wilde tuin in een verpauperde wijk van Marseille. Na jaren van afwijzing haalt zijn voorstel eindelijk de finale van een architectuurwedstrijd.

Regie: Philippe Petit (Frankrijk, 2022)
Onderscheidingen: Semaine de la Critique - Filmfestival van Venetië 2022

Docu: 'Les nouvelles agricultrices' (Nederlands ondertiteld)
Donderdag 23 april om 21.00 uur
Herh: 25 april om 14.00 uur

Florence, Aline en Lydie zijn boerinnen. Elk van hen heeft op haar eigen manier gekozen voor een sector in crisis: biologische groenteteelt, geitenhouderij en wijnbouw. Zullen deze drie jonge vrouwen erin slagen de uitdagingen aan te gaan en hun dromen waar te maken in een wereld die nog steeds sterk door mannen wordt gedomineerd? 

Regie: Valène De Valck (België, 2025)

Klassiekers

Film: 'Les intrigantes' 
(Nederlands ondertiteld)
Woensdag 15 april om 21.00 uur
Herh: 22 april om 14.00 uur

Paul Rémy, directeur van een beroemd theater, wordt door zijn secretaris-generaal Andrieux beschuldigd van moord op zijn partner. Op advies van zijn vrouw Mona verstopt Paul zich in een psychiatrisch ziekenhuis om aan de politie te ontsnappen. Intussen verleidt Andrieux Mona die zich tegen haar man keert ...

Regie: Henri Decoin (Frankrijk, in zwart-wit, 1954)
Rolverdeling: Jeanne Moreau, Louis de Funès

Film: 'Une pierre dans la bouche' (Nederlands ondertiteld)
Woensdag 22 april om 21.00 uur
Herh: 29 april om 14.00 uur

Een gewonde, uitgeputte en door twee moordenaars achtervolgde Amerikaanse gangster vindt onderdak in een afgelegen en schijnbaar verlaten huis. Hij ontdekt al snel dat het in werkelijkheid bewoond wordt door een voormalig acteur, die blind is maar een bijzonder goed instinct heeft. Op een dag komt de neef van de vluchteling met zijn liefje aan...

Regie Jean-Louis Leconte (Frankrijk, 1983)
Rolverdeling: Harvey Keitel 

Inspirerende verhalen

Docuserie: 'Rassemblance' (Nederlands ondertiteld)
Elke zaterdag om 19.30 uur
Een nieuw seizoen (S4) start op 18 april

Magloire Delcros-Varaud ontmoet inspirerende persoonlijkheden die hebben gekozen voor beroepen waarin kennisoverdracht en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Zij belichamen allemaal een generatie die verbonden is en op zoek is naar zingeving en authenticiteit. Via hen geeft hij een stem aan een sterke en geëngageerde Franstalige gemeenschap.

Regie: Océane Goanec (seizoen 4, Frankrijk, 2025)

Ook te zien deze maand

Film: 'Anti-squat'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 26 april om 21.00 uur
Herh: 28 april om 14.00 uur

Terwijl ze met uitzetting wordt bedreigd, voedt Inès haar tienerzoon alleen op. Op zoek naar een stabiele baan wordt ze op proef aangenomen bij Anti-squat, een organisatie die mensen huisvest in leegstaande kantoren om ze te beschermen tegen krakers. Haar rol: bewoners werven, toezicht houden en zeer strikte regels handhaven.

Regie: Nicolas Silhol (Frankrijk, 2022)
Onderscheidingen: Selectie Festival du film francophone d'Angoulême (Frankrijk, 2023)


Familie Backeljau - Seizoen 3
DVD
Witse - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 9 Inclusief De Film)
DVD
Gooische Vrouwen - De Complete Serie
DVD
Persbericht TV5MONDE
https://europe.tv5monde.com/nl
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Kandidaten 'De Mol' 2026 seizoen 14 op Play

Tien onbekende Vlamingen zitten vast op een onbewoond eiland voor de kust van Portugal, klaar voor het avontuur van hun leven. Maar niet iedereen zal het vasteland bereiken.

'De Mol', om 20.00 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:05
    Gene paniek
    20:55
    Juliet
  • 20:00
    The Handmaid's Tale
  • 20:40
    Sportweekend met VGT
    21:15
    Juliet
  • 19:55
    So You Think You Can Dance
    21:45
    Moordzaken: Liefde is geen Alibi
  • 19:55
    Smeris
    21:45
    De Trein
  • 20:35
    The Broken Circle Breakdown
    22:25
    S.W.A.T.
  • 19:55
    All New Traffic Cops
    22:30
    Carlito's Way
  • 20:35
    ER
    00:40
    Geen uitzending
  • 20:30
    SUPER 50
    21:35
    Tien Om Te Zien
  • 20:00
    De Mol
    21:20
    Café De Mol
  • 20:25
    FBI: International
    22:15
    Found
  • 20:35
    Dumb Money
    22:30
    Ocean's Thirteen
  • 20:35
    Bake Off Vlaanderen
    02:35
    Op Een Ander
  • 20:30
    Still Missing Morgan
    22:45
    Aurora Teagarden Mysteries: Reunited and It Feels So Deadly
  • 19:53
    Transport & Van.TV
    20:44
    Alle Zaken op een Rijtje
  • 20:37
    De tip
    21:00
    Hadiemicha
  • 20:40
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    21:10
    Lekker Messy - Weekmenu
  • 20:00
    Harry Wild
    21:00
    Agatha Christie's Marple
  • 20:25
    Futurama
    21:00
    From
  • 20:25
    Rust en Vreugd
    21:00
    Cruijff
  • 20:25
    De vrouwen van ..
    21:05
    Metropolis
  • 20:20
    Nachtdieren USA
    21:05
    De Fiksers