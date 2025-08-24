TV5MONDE opent in september het nieuwe televisieseizoen

Na een zinderende zomer begint TV5MONDE in september het nieuwe televisieseizoen (La rentrée) met hedendaagse cinema en klassiekers met grote namen, maatschappelijk betrokken documentaires, portretten en spannende series.

Film: Ils sont vivants

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 7 september om 21.00 uur

Herh: 9 september om 14.00 uur

Béatrice is sinds kort weduwe en woont samen met haar zoon en haar moeder. Haar ontmoeting met Mokhtar, een Iraanse onderwijzer die illegaal naar Europa is gekomen, verandert haar dagelijkse leven en haar overtuigingen. Uit liefde voor hem zal ze de vooroordelen van haar omgeving en de wetten van haar land het hoofd moeten bieden.

Regie: Jérémie Elkaïm (Frankrijk, 2020)

Onderscheidingen: 4 nominaties (Festival du film francophone d'Angoulême 2021)

Film: Toi non plus tu n'as rien vu (Nederlands ondertiteld)

Zondag 14 september om 21.00 uur

Herh: 16 september om 14.00 uur

Claire en Sophie zijn studievriendinnen. Ze zijn beide advocaat. Als Claire wordt beschuldigd van poging tot moord op een baby, besluit Sophie haar verdediging op zich te nemen. Hoe is het mogelijk dat Claire, die al moeder van twee kinderen is, niet heeft gevoeld of gemerkt dat ze opnieuw zwanger was?

Regie: Béatrice Pollet (Frankrijk, 2021)

Film: Remorques

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 18 september om 21.00 uur

Herh: 24 september om 14.00 uur

Nadat hij een schip te hulp is geschoten, neemt kapitein André Laurent de bemanning aan boord. Daaronder is Catherine, op wie hij verliefd wordt... Als hij op het punt staat zijn vrouw Yvonne te verlaten, hoort André dat zij ernstig ziek is ...

Regie: Jean Grémillon (Frankrijk, 1941)

Rolverdeling: Jean Gabin, Michèle Morgan

Film: La fiancée du poète

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 21 september om 21.00 uur

Herh: 23 september om 14.00 uur

Mireille houdt van schilderkunst en dichtkunst, ze is serveerster in het Cafétéria des Beaux-Arts van Charleville en verdient wat bij met kruimeldiefstal en handel in sigaretten. Omdat ze niet de middelen heeft om het grote familiehuis te onderhouden dat ze erft, besluit ze drie huurders te nemen ...

Regie: Yolande Moreau (Frankrijk, 2022)

Film: Adieu chérie

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 25 september om 21.00 uur

Herh: 1 oktober om 14.00 uur

Om een door zijn tante bekokstoofd huwelijk met een rijke erfgename te vermijden, laat een zoon van goede afkomst Chérie, een meisje dat werkt in een nachtclub, voor rijke adel doorgaan. De familie is dol op Chérie, denkt dat zij een goede partij is en accepteert het huwelijk ...

Regie: Raymond Bernard (Frankrijk, zwart-wit, 1945)

Rolverdeling: Danielle Darrieux

Film: La montagne

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 28 september om 21.00 uur

Herh: 30 september om 14.00 uur

Pierre, een ingenieur uit Parijs, reist naar de Alpen voor zijn werk. Hij voelt zich onweerstaanbaar aangetrokken tot de bergen en schaft al snel de nodige uitrusting aan om te wandelen en op hoogte te bivakkeren. Eenmaal boven besluit hij niet meer terug te keren en ontmoet hij Léa.

Regie: Thomas Salvador (Frankrijk, 2022)

Onderscheidingen: Prix SACD Quinzaine des Cinéastes - Cannes 2022; nominatie César - beste visuele effecten (Frankrijk, 2024)

Documentaires

Docu: Fernand Pouillon, l'architecte le plus recherché de France

(Nederlands ondertiteld)

Dinsdag 16 september om 12.30 uur

September 1962. Fernand Pouillon (1912-1986) ontsnapt uit de gevangenis, waar hij opgesloten zat na een vastgoedschandaal. Toch bouwde deze Franse architect en stedenbouwkundige, tussen Frankrijk en Algerije, vijftig jaar lang wijken waarvan de schoonheid en kwaliteit hem tot een van de meest invloedrijke architecten van de 20e eeuw maakten.

Regie: Jean-Marie Montangerand (Frankrijk, 2023)

Docu: Homosexualité au cinéma, les chemins de la victoire

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 25 september om 12.30 uur

Waarom bleef de cinema zo lang achter? Waarom raakte deze jonge kunstvorm, die zo modern wilde zijn, verstrikt in de moraal van de Belle Époque in Frankrijk en het puritanisme in de Verenigde Staten? Van verbod tot broze verdraagzaamheid, het verhaal van een onzekere strijd.

Regie: Sonia Medina (Frankrijk, 2024)

Serie

L'art du crime : seizoen 6

Serie: L'art du crime (Nederlands ondertiteld)

iedere vrijdag om 18.40 uur vanaf 19 september

(herh: donderdag om 14.00 uur)

Antoine Verlay, een intuïtieve, koppige politieagent en Florence Chassagne, beroemd kunsthistorica, kunnen elkaar niet meer missen ... om moordzaken op te lossen. Liefde en misdaadenquêtes in de kunstwereld gaan een nieuw seizoen in!