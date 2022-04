TV-bewerking van bestseller 'This Is Going To Hurt' op BBC First

Tijdens april en Pasen komt BBC First met drie nieuwe Britse drama premières. Twee hiervan zijn gloednieuwe series: 'This Is Going To Hurt' en 'Hope Street'.

Hier bovenop is de succesvolle misdaad-drama serie 'Granchester' terug met het derde seizoen.

'This Is Going To Hurt' is gebaseerd op de gelijknamige non-fictie bestseller memoir van voormalig arts en verloskundige Adam Kay. Het is een humoristische en hartverscheurend eerlijke weergave van het leven in het ziekenhuis in Engeland. De hoofdrol wordt vervuld door Golden Globe, Emmy en BAFTA-winnaar Ben Wishaw ('Skyfall', 'Mary Poppins', 'Paddington').

'Hope Street' is een nieuwe misdaad- dramaserie die zich afspeelt in het idyllische kustplaatsje Port Devine in Noord-Ierland waar de komst van rechercheur Leila Hussain het nodige los maakt. Alleen inspecteur Finn O’Hare kent de reden voor Leila haar overplaatsing maar houdt dit liever geheim voor de inwoners van het stadje.

Ten slotte keren James Norton ('McMaffia', 'Happy Valley') en Robson Green ('Reckless', 'Wire in the Blood') terug als dominee Sidney Chambers en inspecteur Geordie Keating om een derde reeks misdaden op te lossen in het eigenaardige dorpje Granchester. In dit gloednieuwe seizoen zit je op het puntje van je stoel terwijl de onthullingen van de misdaden een schok door de gemeenschap teweegbrengen.

'This Is Going To Hurt' gaat woensdag 13 april om 21.00 uur in première op BBC First

Ben Whishaw, winnaar van een Golden Globe, Emmy en BAFTA vertolkt de hoofdrol in de comedy- dramaserie 'This Is Going To Hurt'. Deze nieuwe serie is een TV-bewerking van Adam Kay zijn bestseller memoires over het leven als arts in opleiding.

Deze hilarische en vaak hartverscheurende serie volgt een fictieve versie van Adam terwijl hij probeert een balans te vinden tussen het zijn van een goede dokter en een goed mens in een systeem dat voelt alsof het hem soms tegenwerkt. De serie speelt zich af op de afdelingen verloskunde en gynaecologie en onthult de onwerkelijke realiteit van Adams leven binnen en buiten de afdeling: werkweken van 97 uur, beslissingen over leven en dood, een tsunami van lichaamsvloeistoffen en een persoonlijk leven dat op de tweede plaats staat. Dit allemaal voor een uurtarief wat vergelijkbaar is met dat van de parkeermeter van het ziekenhuis. Een confronterend beeld van de essentiële rol van medici, zoals Adam.

'Hope Street' gaat zondag 24 april om 19.00 uur in première op BBC First

'Hope Street' is een nieuwe misdaad- dramaserie die zich afspeelt in het fictieve stadje Port Devine aan de Noord-Ierse kust, gemaakt door de veelgeprezen producenten Paul Marquess en Donna Wiffen ('The Bill', 'Hollyoaks').

De serie richt zich op de politie van Port Devine en portretteert de hartelijke en goedgehumeurde inwoners van het stadje terwijl ze een gezamenlijke toekomst bouwen in plaats van zich te richten op de verschillen uit het verleden. De mysterieuze komst van de Engelse rechercheur Leila Hussain, de eerste moslimpolitieagent in de geschiedenis van Port Devine, schudt de gemeenschap wakker. Alleen inspecteur Finn O’Hare weet de reden voor Leila’s overplaatsing. Samen richten ze zich op het onderzoeken van misdaden in samenwerking met de politie van Port Devine, terwijl ze proberen te voorkomen dat Leila’s gevaarlijke verleden uitkomt.

De cast bestaat uit prominente acteurs zoals Brid Brennan ('Brooklyn') als Concepta, Des McAleer ('The Crown') als Barry, Ciarán McMenamin ('Primeval') als Finn, en Amara Karan ('The Night of') als Leila.

Het derde seizoen van 'Granchester' gaat zondag 3 april om 21.00 uur in première op BBC First

Het ongebruikelijke misdaad bestrijdende duo dominee Sidney Chambers (James Norton) en inspecteur Geordie Keating (Robson Green) zijn terug om een nieuwe reeks misdaden op te lossen in het derde seizoen van de populaire detectivedrama 'Granchester'.

Het verhaal speelt zich af in 1955. Sidney Chambers, de dominee van het kleine dorpje Granchester in Cambridgeshire, helpt opnieuw bij de onderzoeken van zijn beste vriend, inspecteur Geordie Keating. Tussen de misdaden van passie, moorddadige complotten en onverwachte tragedies heeft Sidney altijd de stabiliteit van zijn rol in de kerk gehad om op terug te vallen. Maar nu wordt die stabiliteit op de proef gesteld omdat de liefde die hij voelt voor zijn minnares hem op gespannen voet zet bij het instituut dat hij dient.

