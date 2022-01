'Tussen Kunst en Kitsch' taxeert woensdag een bijzonder object

Expert Marcel Brouwer taxeert twee glas-in-lood ramen. Hij vertelt dat Jan Schouten de eigenaar was van glasatelier Prinsenhof in Delft.

Jan Schouten deed veel restauratiewerk, onder andere van de Nieuwe Kerk in Amsterdam, maar hij was zelf geen ontwerper. Daarvoor gaf hij anderen opdracht. De randen zijn waarschijnlijk door arbeiders gemaakt en de middenstukken door kunstenaars. Dat zou bijvoorbeeld Herman Veldhuis kunnen zijn, of Dirk Boode. Het zijn unica, met de hand geschilderd. De vissen doen denken aan het Japonisme, de invloed vanuit Japan. Het zijn prachtige Art Deco panelen.

