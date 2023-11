'Tussen Kunst en Kitsch' is terug!

De vader van de eigenaar van een schilderij van vermoedelijk Karel Appel was bevriend met de beroemde schilder. De vrouw op het schilderij heet Martha maar werd 'Mona Lisa' genoemd.

Expert Willem de Winter checkt of het inderdaad om een Appel gaat. Rob Driessen taxeert in het Nationaal Militair Museum Soest een houtreliëf met daarop het verloop van de oorlog. Het reliëf was van iemand die lid was van een verzetsgroep. De mensen die hij heeft geholpen lieten deze voor hem maken. En verder; een bord in de traditie van Kutani porselein, een chique marqueterie theekist waarvan een identieke set in het museum staat en een zinnenprikkelend zeldzaam glas.

'Tussen Kunst en Kitsch', dinsdag 14 november om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.