'Tussen Kunst en Kitsch' is in Museum Belvédère

In Museum Belvédère komt een portret in krijt van Thérèse Schwartze voorbij. Zij schilderde veel portretten van de koninklijke familie.

Fred Kats taxeert een stoelklok uit de 18e eeuw. Voor vijftig euro heeft de eigenaar de klok aangeschaft. Is ‘ie meer waard? Pieter Jorissen bekijkt een schilderij dat gemaakt is door Jan van der Zee. Een dag nadat de vader van de eigenaar het schilderij kocht bij zijn vriend, wilde de directeur van het Stedelijk Museum het schilderij kopen. Net te laat! Verder een zeldzaam houten kruis waarop het leven van Christus en Maria is afgebeeld en een ketting die gemaakt is door Ralph Bakker die bij de tien beste edelsmeden hoorde.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 4 februari om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.