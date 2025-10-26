True crime-series die de duistere kant van de menselijke geest blootleggen bij Crime+Investigation in november

In november presenteert Crime+Investigation een reeks meeslepende true crime-series. Vanaf dinsdag 4 november om 22.00 uur is het nieuwe seizoen van 'Homicide: Hours to Kill' te zien, waarin rechercheurs de laatste 24 uur van moordslachtoffers reconstrueren om motieven en daders te achterhalen.

Woensdag 19 november om 22.00 uur start de nieuwe serie 'Look What You Made Me Do', dat griezelige zaken over wraak onderzoekt waarin gewone mensen verstrikt raken in ondenkbaar geweld. De maand wordt afgesloten met de serie over de veelbesproken seriemoordenaar Ed Gein in 'Ed Gein: Original Psycho'. Deze tweedelige documentaire brengt zijn beruchte verhaal tot leven met authentieke verhoorfragmenten, dramatische reconstructies en ongezien archiefmateriaal. 'Ed Gein: Original Psycho' is vanaf zondag 30 november om 22.00 uur te zien op televisiezender Crime+Investigation.

'Homicide: Hours To Kill'

Vanaf 4 november elke dinsdag om 22.00 uur

'Homicide: Hours to Kill' is een waargebeurde misdaadserie waarin rechercheurs de laatste 24 uur van het slachtoffer van een moord reconstrueren om het motief te achterhalen en de dader te identificeren. Elke aflevering volgt een specifieke zaak, met interviews met rechercheurs terwijl ze gebeurtenissen, tijdlijnen en de relaties van het slachtoffer in kaart brengen om de moord op te lossen. Het derde seizoen bevat afleveringen als 'A Mother’s Secret Life' en 'Web of Lies' die uiteenlopende scenario’s laten zien, zoals verraad, geheime affaires en familiecomplotten.

'Look What You Made Me Do'

Vanaf 19 november elke woensdag om 22.00 uur

'Look What You Made Me Do' is een waargebeurde misdaadserie die griezelige zaken onderzoekt waarbij wraakzucht uit de hand loopt en gewone burgers verstrikt raken in ondenkbaar geweld. Elke aflevering vertelt het verhaal van deze beroemde rechtbankdrama’s aan de hand van een mix van procesbeelden, politiemateriaal en interviews met mensen die het dichtst bij de misdaad stonden. Naast de onverwachte wendingen in het onderzoek komen ook persoonlijke verhalen van wraak en verraad aan het licht.

'Ed Gein: Original Psycho'

Vanaf 30 november elke zondag om 22.00 uur

Deze bijzondere tweedelige serie, geïnspireerd door de schokkende herontdekking van het verslag van het driedaagse politieverhoor van Ed Gein, wekt een van de beruchtste Amerikaanse waargebeurde misdaadverhalen tot leven op een geheel nieuwe manier.

De serie combineert authentieke opnames van het verhoor, voorgedragen door een stemacteur, met dramatische reconstructies van het landelijke Amerika uit de jaren 1950 en ongezien archiefmateriaal van plaatselijke historische verenigingen en privécollecties. Zo vernieuwt de serie het genre met emotionele diepte en filmische horror.

'Ed Gein: Original Psycho' is een huiveringwekkende documentaire die de kijker indringend laat kennismaken met een van de meest verontrustende moordenaars uit de geschiedenis: de man wiens misdaden 'Psycho', 'The Texas Chainsaw Massacre' en 'The Silence of the Lambs' inspireerden.