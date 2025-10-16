Tim Fransen is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Cabaretier, filosoof en schrijver Tim Fransen toert inmiddels alweer tien jaar met veel succes langs de Nederlandse theaters.

Niet alleen ontving hij belangrijke cabaretprijzen, afgelopen april won hij met zijn boek ‘In onze tijd: Leven in het Calamiteitperk’ ook de Socratesbeker voor beste filosofieboek van het jaar. Hij neemt toeschouwers en lezers mee op sleeptouw langs grote filosofen en verrassende denkers. Hij filosofeert over de vraag wat de rol van burgers is en zou moeten zijn in een samenleving, met name in het huidige crisistijdperk. Hoe behoud je hoop in sombere tijden? In gesprek verkennen Tim en Eus de antwoorden.

'De Geknipte Gast', vrijdag 17 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.