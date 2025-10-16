Tim Fransen is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Maggy leeft! Legendarisch personage keert terug tijdens Studio 100 SingAlong – Cleymans zingt Spring
donderdag 16 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Cabaretier, filosoof en schrijver Tim Fransen toert inmiddels alweer tien jaar met veel succes langs de Nederlandse theaters.

Niet alleen ontving hij belangrijke cabaretprijzen, afgelopen april won hij met zijn boek ‘In onze tijd: Leven in het Calamiteitperk’ ook de Socratesbeker voor beste filosofieboek van het jaar. Hij neemt toeschouwers en lezers mee op sleeptouw langs grote filosofen en verrassende denkers. Hij filosofeert over de vraag wat de rol van burgers is en zou moeten zijn in een samenleving, met name in het huidige crisistijdperk. Hoe behoud je hoop in sombere tijden? In gesprek verkennen Tim en Eus de antwoorden.


'De Geknipte Gast', vrijdag 17 oktober om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.


De Geknipte Gast op tv
Vrijdag 17 oktober 2025 om 21u00  »
NPO 2
Cabratier, filosoof en schrijver Tim Fransen toert inmiddels alweer tien jaar met succes. Bij Eus spreekt hij over burgerschap, crisistijd en hoe we hoop kunnen behouden in sombere tijden.
Vrijdag 24 oktober 2025 om 21u00  »
NPO 2
Zangeres Mell timmert stevig aan de weg. Binnenkort is ze te zien in Simply Red en start ze met haar clubtour. Bij Eus spreekt ze openhartig over haar gevecht met depressieve en donkere gedachten.

