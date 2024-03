Tijl wandelt verder in het voetspoor van Richard Wagner

Tijl Beckand reist door het leven en werk van de beroemde 19e eeuwse componist Richard Wagner. Hij vertelt Wagners bijzondere levensverhaal, hoe hij een belangrijk vernieuwer was van de muziek in zijn tijd en hoe zijn muziek invloed heeft gehad op het ontstaan van de filmmuziek.

Tijl bezoekt de kastelen van de Beierse sprookjeskoning Ludwig II. De belangrijkste donateur en fan en aanbidder van Richard Wagner. Vanuit daar door naar München, waar alles op zijn plek lijkt te vallen voor Wagner. Hij heeft aanzien, geld, kan ongestoord doorwerken en hij is officieus samen met de liefde van zijn leven: zijn muze Cosima. Een kleinigheidje daar gelaten: ze is getrouwd met een van zijn vrienden, dirigent Hans von Bülow. Deze schande, in combinatie met de grootheidswaanzin van Wagner, zorgt ervoor dat Wagner weer verbannen wordt. Dit keer naar Luzern. Tijl bezoekt zijn huis en komt dit keer wel heel dicht bij de meester.

'Tijl in het Voetspoor van Richard Wagner', woensdag 27 maart om 20.30 uur op NPO 2.