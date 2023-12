'Tijd voor MAX' luidt het jaar uit met André van Duin, Renée Soutendijk en Debbie & Paul

Martine van Os en Sybrand Niessen sluiten het jaar feestelijk af met de 'Tijd voor MAX Oudejaarsshow'. In de laatste uitzending van dit jaar ontvangen ze onder anderen André van Duin, Renée Soutendijk en Debbie & Paul van 'B&B Vol Liefde'.

Het is tijd voor oliebollen en champagne! Martine van Os en Sybrand Niessen ontvangen op oudejaarsdag hun gasten in een feestelijk versierde studio. André van Duin schuift aan, hij vertelt over zijn hoogtepunten in 2023 en plannen voor het nieuwe jaar. Renée Soutendijk is te gast, zij vertelt over haar rol in de film Neem me mee. In 2023 won Renée een Gouden Kalf voor haar rol in de film Sweet Dreams. Debbie en Paul hebben een bewogen tijd achter de rug door hun deelname aan het populaire B&B Vol Liefde. Hoe kijken zij terug op het afgelopen jaar? Jamai maakt het feest compleet, hij brengt een muzikale ode aan Elton John.

'Tijd voor MAX Oudejaarsshow', zondag 31 december om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.