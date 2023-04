'Tijd voor MAX' in het teken van War Child

Kinderen uit een oorlog halen is één ding, maar hoe haal je de oorlog uit een kind? Dinsdag 18 april staat 'Tijd voor MAX' vanaf 17.10 uur op NPO 1 volledig in het teken van kinderen die opgroeien met oorlog en geweld.

Oud-politicus Hedy d'Ancona is te gast, zij vertelt over haar ontmoetingen in Libanon met Syrische vluchtelingen. Ernst Suur van War Child legt uit hoe zij kinderen helpen hun traumatische oorlogservaringen te verwerken en de Nederlands-Oekraïense zangeres Katie Koss treedt op en vertelt over haar reis voor War Child naar Moldavië.

Terwijl wij in Nederland in vrijheid leven en vrede mogen vieren, groeien 230 miljoen kinderen wereldwijd op met oorlog en geweld. Oorlog bepaalt hun leven. Ook 10, 20 of 50 jaar later. De traumatische ervaringen die kinderen in conflictgebieden oplopen, worden vaak van generatie op generatie doorgegeven.

Het verhaal van de 11-jarige Nadine

Hedy d’Ancona groeide op in de Tweede Wereldoorlog. Ze reisde voor War Child naar Libanon, waar 2 miljoen Syrische vluchtelingen leven in armoede. In een vluchtelingenkamp ontmoet Hedy de Syrische Nadine. Ze is 11 jaar oud en vluchtte als baby met haar ouders, broers en zussen uit Syrië, nadat hun huis was verwoest door bombardementen. Nadine gaat gebukt onder de oorlogsverhalen van haar familie. Dankzij War Child krijgt ze psychosociale steun en leert ze voor het eerst in haar leven lezen, schrijven en rekenen.

Brahim (12) werkt om te kunnen eten

In 'Tijd voor MAX' ook het verhaal van Brahim (12). Ook hij vluchtte uit Syrië met zijn ouders. Het leven in Libanon is zwaar voor het gezin. Elke dag zamelt Brahim metaal en plastic in op straat, om geld te verdienen voor eten.

Vertrouwen

'De gezinnen die ik ontmoette, leven nog altijd met de gevolgen van oorlog', vertelt Hedy d'Ancona. 'In het War Child programma maken kinderen mee dat het leven ook een andere kant heeft. Ik kom daar in de klas en ik zie kinderen die zo gretig zijn, ze zijn ademloos aandachtig: een en al bereidheid om te leren. Ze doen spelletjes waarbij ze leren vertrouwen op anderen. Zo bouwt War Child aan de toekomst van kinderen. Is er iets mooiers te bedenken?'

Veerkracht

Psychosociaal welzijn staat centraal in de programma’s van War Child. Met muziek, spel en beweging spreken zij de veerkracht van kinderen aan. Zo leren kinderen zelf de touwtjes weer in handen te nemen.

Katie Koss in Moldavië

Zangeres Katie Koss heeft Oekraïense ouders. Het lot van Oekraïense kinderen gaat haar aan het hart. Afgelopen november reisde zij voor War Child naar Moldavië om samen met deze gevluchte kinderen muziek te maken. Katie vertelt in 'Tijd voor MAX' over de kracht van muziek tijdens die ontmoeting.

'Tijd voor MAX', dinsdag 18 april om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.