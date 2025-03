'Tijd voor MAX' heeft aandacht voor het leed van exotische zoogdieren in Europa

Een aapje als huisdier? Of een ander exotisch dier? Het klinkt als iets uit het verleden, maar het komt nog veelvuldig voor, ook in Nederland. Daarnaast worden wilde dieren, zoals leeuwen, in sommige Europese circussen nog steeds uitgebuit en verwaarloosd.

In Nederland is dat verboden. Daarom besteedt 'Tijd voor MAX' - in samenwerking met stichting AAP - aandacht aan het lot van exotische zoogdieren in Europa.

Miljoenen dieren, waaronder apen, servals en tijgers, worden als huisdier gehouden, ingezet voor entertainment of illegaal verhandeld. Het resultaat? Onnoemelijk veel dierenleed. In 'Tijd voor MAX' het aangrijpende verhaal van een groep verwaarloosde leeuwen die eind december vorig jaar door stichting AAP werden gered uit een Frans circus. De dieren, waaronder negen welpjes, verkeerden in erbarmelijke toestand: sommigen hadden botbreuken, waren besmet met virussen en één welpje had zelfs nog maar een halve staart. En dit is geen uitzondering. Naar schatting worden in Franse circussen nog zo’n vijfhonderd wilde dieren gebruikt, waaronder ongeveer driehonderd leeuwen en tijgers. De geredde leeuwen komen nu op adem in de Spaanse opvanglocatie van stichting AAP.

Chimpansee geïsoleerd in smerige garage

Mojo is een 51-jarige chimpansee die in januari overleed. Mojo werd geboren in een proefdierlaboratorium en later gered uit een Belgische garage, waar hij onder verschrikkelijke omstandigheden leefde. De chimpansee werd als mens opgevoed, maar bracht twintig jaar door in een donkere, smerige garage, volledig geïsoleerd. De laatste jaren werd hij opgevangen bij Stichting AAP, maar bleef altijd een kwetsbaar dier.

Over Stichting AAP

Stichting AAP uit Almere vangt dieren in nood op en helpt ze er fysiek en mentaal weer bovenop. En er wordt een plekje gezocht waar de dieren voor altijd kunnen blijven. Ook streeft stichting AAP in Europa naar betere wet- en regelgeving om dierenleed te voorkomen. De Europese Unie is één van de grootste markten ter wereld voor exotische huisdieren.

'Tijd voor MAX', maandag 31 maart om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.