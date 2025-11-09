'Tijd voor MAX' en Cordaid slaan handen ineen om moeder- en babysterfte te voorkomen

Tijd voor MAX staat volgende in het teken van het voorkomen van moeder- en babysterfte. Elke dag sterven wereldwijd ruim 700 vrouwen en 6.500 baby's voor, tijdens of na de bevalling, vaak door gebrek aan eenvoudige medische zorg.

Te gast in de studio zijn zangeres Do, Heleen van den Berg van hulporganisatie Cordaid en kinderarts – neonatoloog Mirjam Kleinhout, zij trainde zorgpersoneel in Ethiopië om bevallingen te begeleiden.

In Nederland is het vanzelfsprekend: professionele begeleiding tijdens de zwangerschap, een veilige bevalling in een goed uitgeruste kliniek en nazorg voor moeder en kind. Cordaid zorgt ervoor dat vrouwen in onder andere Ethiopië, Oeganda en Zimbabwe zwangerschapscontroles krijgen, zodat complicaties tijdig ontdekt en behandeld kunnen worden. Ook kunnen de vrouwen bevallen in de kliniek en krijgen moeder en baby de nazorg die nodig is. Zangeres Do bezocht in Oeganda projecten van Cordaid en zag met eigen ogen welk verschil de organisatie maakt voor moeder en kind. Ze vertelt over deze indrukwekkende reis in MAX Magazine deze week. Jan Slagter ging voor het tijdschrift in gesprek met Cordaid-directeur Heleen van den Berg.

Hulpverleners maken het verschil

Cordaid zet zich in om vrouwen toegang te geven tot veilige geboortezorg. In 'Tijd voor MAX' aandacht voor de verhalen van hulpverleners Victoria en Mary. Zij spelen een belangrijke rol en maken het verschil in de levens van veel (aanstaande) moeders. Victoria is wijkcoach en gaat van huis tot huis, weet wie zwanger is en hulp nodig heeft. Zij zorgt ervoor dat vrouwen gratis terechtkunnen bij verloskundigen en klinieken. Zo worden complicaties op tijd geconstateerd en levens gered. Mary werkt al dertig jaar als verloskundige en ondersteunde bij duizenden bevallingen.

Een nieuwe kans voor Runya

In de uitzending ook het verhaal van Runya. Zij kon tijdens haar vorige zwangerschap geen medische zorg betalen en moest uitwijken naar onprofessionele hulp. Uiteindelijk ging ze naar het ziekenhuis, maar het was al te laat: haar kindje was overleden. Nu is Runya weer zwanger en verheugt ze zich op de komst van de baby, maar ze is erg bang dat het opnieuw fout gaat. Dankzij de hulp van verloskundige Mary is Runya nu in veilige handen.

'Tijd voor MAX', maandag 10 november om 17.10 uur bij Omroep MAX Op NPO 1.