Theo Maassen ontvangt Alida Dors in 'VPRO Zomergasten'

Theatermaker en choreograaf Alida Dors (Amsterdam, 1977) is op zondag 27 augustus de zesde en laatste gast in VPRO 'Zomergasten'.

Theo Maassen interviewt Dors over haar werk en leven aan de hand van fragmenten uit onder meer T'he Tragedy of Macbeth' van Joel Coen, naar Shakespeares beroemde stuk over ambitie, moord, waanzin en wraak.

Alida Dors laat tijdens haar 'Zomergasten'-avond daarnaast bijzondere beelden van de Amerikaanse activiste Angela Davis zien, over wie Dors in 2009 de voorstelling 'A Tribute to Angela' maakte. We zien de Franse kunstschaatsster Surya Bonaly én, heel speciaal: een fragment uit de hiphop cultklassieker 'Wild Style' uit 1982, met onder meer de breakdancers van de legendarische Rock Steady Crew en DJ Grandmaster Flash. Die film zal maandag 28 augustus ook in z’n geheel worden uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra.

De keuzefilm van Alida Dors is 'Boyz N the Hood'. Deze film van de destijds debuterende regisseur John Singleton sloeg in 1991 in als een bom en werd genomineerd voor twee Oscars (beste regie en beste scenario). Tre (Cuba Gooding Jr.) moet bij zijn vader Furious Styles (Laurence Fishburne) gaan wonen in South Central Los Angeles, een wijk die constant op scherp staat. Terwijl zijn onwrikbare vader Tre sociaal bewustzijn en respect bijbrengt, krijgen zijn vrienden Doughboy (rapper Ice Cube) en Ricky (Morris Chestnut) niet dezelfde steun en worden ze meegesleept in de bloeiende drugs- en bendecultuur van de buurt, met steeds tragischere gevolgen. Verder zijn er in deze film rollen weggelegd voor Angela Bassett, Regina King en Nia Long.

Theo Maassen over Alida Dors: 'Ik moest huilen. Echt hard huilen bij de voorstelling 'The Story of Travis'. Het toneelstuk dat dit jaar volkomen terecht geselecteerd is voor het Nederlands Theaterfestival. Ik weet niet precies wat er gebeurde, ik werd aangesproken in een taal die ik niet sprak, maar die ik blijkbaar wel verstond. Het waren de choreografieën van Alida Dors die mij omver bliezen. Ik wil haar beter leren kennen. Ik ben benieuwd wat haar drijft en hoe ze het voor elkaar heeft gekregen om mij zo aan het janken te krijgen.'

Alida Dors is theatermaker en choreograaf en sinds het voorjaar van 2020 artistiek directeur van Theater Rotterdam. Theater Rotterdam (TR) ontstond na een fusie van het Ro Theater, Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg en is een van de drie grootste publieke theaterinstellingen van Nederland. In september 2022 opende Dors het jaarlijkse Nederlands Theaterfestival – waar de meest indrukwekkende voorstellingen van het seizoen worden hernomen en de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen worden uitgereikt - met een pleidooi voor meerstemmigheid in de Nederlandse theatersector. Afgelopen seizoen ging ook haar dansvoorstelling Primisi in première, en maakte ze de choreografieën voor het stuk 'The Story of Travis' in regie van Romana Vrede. Die laatste productie is geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival 2023 en zal in september nogmaals te zien zijn.

Alida Dors over 'VPRO Zomergasten': 'Wat een heerlijke uitnodiging van 'Zomergasten' om te mogen reflecteren op mijn praktijk. Mijn werk gaat in essentie over verbinden, spiritualiteit en verandering. Over mogen dromen. Tijdens dit proces herontdek en herdefinieer ik bronnen die al lang bij me zijn. En ik ontdek nieuwe inspiratie. Dat is echt een cadeau. Ook ikzelf ben nu nieuwsgierig naar wat ik met de rest van Nederland zal delen straks.'

Alida Dors groeide op in wat ze zelf 'de periferie' noemt: de Amsterdamse Bijlmer en de wijk de Pijp, waar haar vader een boksschool had. Ze deed al jong aan thaiboksen, turnen en kunstschaatsen op hoog niveau en leerde dansen in de hiphop- en breakdance-scene. Na haar studie Fiscale Economie aan de HES (1996-1999) toerde ze als danser in het voorprogramma van P. Diddy en danste ze bij onder meer ISH Dance Collective. In 2004 richtte ze met Bryan Druiventak hiphopdansschool Solid Ground Movement op. Als maker kreeg ze een internationale beurs van de Van den Ende Foundation, en was ze van 2009 tot 2011 artist in residence bij productiehuis MC Theater. In 2011 behaalde Dors ook nog een master Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en begon ze haar eigen dansgezelschap: BackBone. Alida Dors is met BackBone sinds 2015 als maker verbonden aan Productiehuis Rotterdam en sinds de fusie aan Theater Rotterdam. Haar voorstelling Or Die Trying, een choreografie voor drie dansers en vier thaiboksers, werd genomineerd voor de Zwaan voor de meest indrukwekkende dansproductie van seizoen 2019-2021, de belangrijkste dansprijs van Nederland. Op dit moment werkt ze aan de nieuwe voorstelling Closed Eyes, een vertelling over het onbekende, met zes dansers en live muziek. Ze filmde hiervoor deze zomer bij het verzonken dorp Ganzee in het Brokopondomeer in Suriname. De voorstelling gaat in december in première.

'VPRO Zomergasten', zondag 27 augustus om 20.15 uur bij de VPRO op NPO 2.