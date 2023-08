Theo Maassen met 'Onbekend Terrein' op NPO 1

Natuurlijk hebben we allerlei dingen bedacht die ons houvast bieden in dit wankele bestaan. Continu proberen we de zaak in kaart te brengen, te duiden, te berekenen, te benoemen.

Soms geeft dat de illusie van helderheid maar in wezen tasten we in het duister. Want hoe iedereen zich ook uitslooft, wat voor plannen we ook smeden, waartoe we ons ook laten verleiden, elk moment is een nieuw moment. Elke stap die we zetten is een stap die nog nooit is gezet. Een stap op onbekend terrein. Theo Maassen gaat in zijn

elfde one man show terrein betreden waar hij nog nooit geweest is.

'Theo Maassen: Onbekend Terrein', zaterdag 26 augustus om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.