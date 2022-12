Theatershow 'Gedeelde Smart' op NPO 1

Een theatershow van de Koningin van het Nederlandse cabaret, Brigitte Kaandorp en de keizerin van het Vaderlandse chanson, Jenny Arean. Twee luidruchtige vrouwen, twee onstuimige levens, twee fortuinlijke carrières.

Twee buitengewone stemmen, de één als een orkaan in augustus, de ander als een merel in mei. Twee onverwoestbare comédiennes met een eindeloos oeuvre. Dat wordt lang leve de liedjes, de liefde en de lol. En dat allemaal met een klein orkest. Óók nog eens. Dat is veel, dat is rijk, dat is feest!

'Gedeelde Smart', zaterdag 24 december om 22.05 uur bij AVROTROS op NPO 1.