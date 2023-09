'The Whale' bij Film1 in première met Brendan Fraser in Oscarwinnende rol

In het aangrijpende en veelbesproken drama 'The Whale' blinkt acteur Brendan Fraser uit in een comebackrol die hem een welverdiende Oscar voor Beste mannelijke hoofdrol opleverde.

Het is een hartverscheurend portret van de Oscargenomineerde regisseur Darren Aronofsky ('Black Swan', 'The Wrestler', 'Requim for a Dream') over een eenzame man met een levensbedreigende vorm van obesitas. Fraser ('The Mummy') speelt Charlie, een vader van een vervreemde tienerdochter en een kluizenaar met extreem overgewicht die zich voor de rest van de wereld verbergt. Aronofosky belicht een belangrijk maatschappelijk thema. Patiënten met overgewicht gaan gebukt onder schaamte en er rust nog steeds een groot stigma op obesitas, iets waar 14% van de volwassenen in Nederland mee kampt. 'The Whale' won naast Beste mannelijke hoofdrol ook de Oscar voor Beste make-up & haarstyling en beleeft in Nederland op 16 september zijn première op Film1.

Het verhaal

'The Whale' is gebaseerd op een toneelstuk van Samuel D. Hunter en vertelt het verhaal van de zwaarlijvige Charlie, die online Engelse lesgeeft in het Amerikaanse Idaho. Hij heeft een gewicht van meer dan 270 kilo en lijkt alles in zijn leven kwijt te zijn geraakt. Hij verschuilt zich in zijn appartement en kan niet stoppen met eten, ten koste van iedereen om hem heen, inclusief zijn 17-jarige dochter Ellie (Sadie Sink, 'Stranger Things'). Toch probeert Charlie, vol hoop, het contact met de boze Ellie te herstellen. Maar die neemt het hem kwalijk dat hij zijn gezin in de steek heeft gelaten. Beetje bij beetje ontdekken we hoe Charlie de man geworden is die we zien en welke trauma's zijn leven hebben gevormd. Bijna twee uur lang wordt de kijker geconfronteerd met een leven waar de meesten van weg willen kijken, maar dat tot tranen toe ontroert.

Oscar-winnaar Brendan Fraser

De acteercarrière van Brendan Fraser (1968) kende vele wendingen, van blockbusters ('The Mummy'-trilogie) tot komedies ('George of the Jungle') en een veelgeprezen rol in het Oscarwinnende Gods and Monsters. 'The Whale' betekende zijn grote comeback naar het witte doek. De hoofdrol vereiste een onherkenbare fysieke transformatie. Hij kwam ruim vijftig kilo aan en droeg een zwaar pak met een ingebouwd koelsysteem. Vijf mensen waren nodig om hem in dit grote kostuum te helpen. Momenteel speelt Fraser een superheldenrol in de DC Comics-serie 'Doom Patrol'. In het najaar keert hij terug op het grote scherm in het misdaaddrama 'Killers of the Flower Moon', een nieuw meesterwerk van Martin Scorsese met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro.

'The Whale', zaterdag 16 september om 20.30 uur op Film1.