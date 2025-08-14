De startdatum van het tweede seizoen ‘Komen Eten’ is bekend : dit zijn de bekende gasten!
Dit zie je dit najaar bij Play4 én GoPlay! Ontdek de plannen!
'Telefacts Zomer' duikt in de zaak Matthew Perry: wat leidde naar dit drama?

Terug in de tijd met Flower Parade Rijnsburg

donderdag 14 augustus 2025

Op vrijdag 15 augustus zendt MAX de registratie uit van de 78ste editie van Flower Parade Rijnsburg. Het jaarlijkse zomerse bloemencorso staat dit keer in het teken van het thema: 'Er was eens…'.

Met praalwagens vol nostalgische taferelen, duizenden kleurrijke bloemen en theatrale figuratie staat het publiek opnieuw een visueel spektakel te wachten. MAX zorgt ervoor dat niemand iets hoeft te missen van dit evenement. Jan Slagter doet verslag van het corso en verzorgt samen met Carla Kieft het commentaar.


Flower Parade Rijnsburg is een jaarlijks hoogtepunt in de Bollenstreek en trekt traditiegetrouw door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. De stoet bestaat uit rijkversierde praalwagens, muziekwagens, met bloemen getooide voertuigen en meerdere muziekkorpsen. De mooie en kunstzinnige arrangementen - bestaande uit maar liefst 300.000 bloemen en planten - roepen emoties op aan vroegere, maar zeker ook toekomstige tijden. Ruim honderd figuranten brengen het thema tot leven en zorgen voor een unieke combinatie van bloemkunst, theater en ambacht.

'Flower Parade Rijnsburg', vrijdag 15 augustus om 17.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht Omroep MAX
https://www.omroepmax.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Sergio Over de Grens' - Regi (VTM)

Sergio Herman trekt met Regi Penxten op culinaire pelgrimstocht langs de Camino del Norte in het noorden van Spanje. Ze starten in Bilbao bij het Guggenheim, reizen door de prachtige Picos de Europa en eindigen in Santiago de Compostela.

'Sergio Over De Grens', om 21.15 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:10
    De Hoppers
    06:00
    Zig & Sharko
  • 06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Zomerweekend
  • 08:15
    Ghost Rockers
    04:50
    Geen uitzending
  • 07:50
    Echte Verhalen: De Buurtpolitie
    05:20
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Horrorhuurders & Huisjesmelkers
  • 06:00
    Qmusic
    00:55
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 02:25
    Geen uitzending
    02:00
    The X-Files
  • 06:00
    Joe
    02:00
    Geen uitzending
  • 06:00
    Team Ochtend
    02:10
    Geen uitzending
  • 07:50
    FBI
    02:20
    Neighbours: A New Chapter
  • 05:00
    Geen uitzending
    07:55
    The First 48
  • 07:40
    A Place in the Sun
    02:30
    Geen uitzending
  • 08:15
    Cold Case
    05:00
    Geen uitzending
  • 04:02
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 08:18
    Hallo Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:00
    Foodies & The City
    02:45
    Lekker Messy
  • 07:35
    Midsomer Murders
    02:40
    Joanna Lumley's Hidden Caribbean: Havana to Haiti
  • 08:10
    Below Deck Sailing Yacht
    02:35
    First Dates Australia
  • 08:10
    NOS Journaal
    02:20
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 08:00
    Noord-Zuid-Oost-West
    08:00
    Mammals
  • 08:15
    Zin in Zappelin
    02:15
    Sluipschutters