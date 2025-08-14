Terug in de tijd met Flower Parade Rijnsburg

Op vrijdag 15 augustus zendt MAX de registratie uit van de 78ste editie van Flower Parade Rijnsburg. Het jaarlijkse zomerse bloemencorso staat dit keer in het teken van het thema: 'Er was eens…'.

Met praalwagens vol nostalgische taferelen, duizenden kleurrijke bloemen en theatrale figuratie staat het publiek opnieuw een visueel spektakel te wachten. MAX zorgt ervoor dat niemand iets hoeft te missen van dit evenement. Jan Slagter doet verslag van het corso en verzorgt samen met Carla Kieft het commentaar.

Flower Parade Rijnsburg is een jaarlijks hoogtepunt in de Bollenstreek en trekt traditiegetrouw door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. De stoet bestaat uit rijkversierde praalwagens, muziekwagens, met bloemen getooide voertuigen en meerdere muziekkorpsen. De mooie en kunstzinnige arrangementen - bestaande uit maar liefst 300.000 bloemen en planten - roepen emoties op aan vroegere, maar zeker ook toekomstige tijden. Ruim honderd figuranten brengen het thema tot leven en zorgen voor een unieke combinatie van bloemkunst, theater en ambacht.

'Flower Parade Rijnsburg', vrijdag 15 augustus om 17.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.