Terug- en vooruitblikken in 'Ondertussen aan de Hofvijver'

Januari staat bij AVROTROS in het teken van het democratisch hart van onze samenleving: het Binnenhof. Een nieuw jaar breekt aan, ook in het proces van de grootschalige renovatie van het Binnenhof.

Wat is er de afgelopen maanden sinds het terrein op slot ging gebeurd en hoe nu verder? Voor Splinter Chabot en zijn programma 'Ondertussen aan de Hofvijver' blijven de deuren van het Binnenhof open. Vanaf zondag 8 januari zendt de omroep wekelijks de eerste drie afleveringen nog eens uit, gevolgd door een nieuwe aflevering over de geheimen van het Binnenhof op 29 januari. In die aflevering verdiept Splinter zich in geheime achterkamertjes, het kunstdepot, verborgen symboliek en blootgelegde archeologische vondsten.

Politieke anekdotes en bouwkundige updates

In 'Ondertussen aan de Hofvijver' volgt presentator Splinter Chabot de renovatie van het Binnenhof met ieder kwartaal een nieuwe uitzending op tv. Het Binnenhof is een plek met 800 jaar politieke geschiedenis die bol staat van verhalen.

De geheimen van het Binnenhof

Achter gesloten deuren geeft het Binnenhof tijdens de renovatie steeds meer geheimen prijs. In de vierde aflevering gaat Splinter hiernaar op zoek.

Er wordt vaak gesproken over Haagse achterkamertjes: geheime besprekingen die tot doel hebben om tot een politiek akkoord te komen over een onderwerp, nog voordat het in de openbaarheid wordt besproken. Minister-president Mark Rutte deelt zijn ervaringen met Splinter vanuit het Torentje. Binnenkort moet ook Rutte zijn werkkamer verlaten om voor de renovatie naar een ander onderkomen te verhuizen. Komt hij daarna dan nog terug? Splinter en Rutte zijn in de bijzondere ruimtes van het ministerie van Algemene Zaken, zoals de rijkversierde Trêveszaal, waar de wekelijkse ministerraad plaatsvindt.

Politiek commentator Joost Vullings deelt met Splinter hoe hij zich als journalist in de Tweede Kamer beweegt en hoe hij de geheime onderonsjes van politici probeert te ontrafelen. Hoe werkt dit kat-en-muis spel in de politiek? Met fotograaf Bart Maat blikt Splinter terug op dé foto die het grootste geheim van de laatste kabinetsformatie onthulde: de 'functie elders' van Pieter Omtzigt.

Archeologische en architectonische vondsten

Nu het Binnenhof helemaal open ligt en de fontein is verwijderd, hebben de archeologen vrij spel voor hun onderzoek. De historische muren, vloeren en trappen die na eeuwen in volle glorie te bewonderen zijn, onthullen steeds meer over de geschiedenis van deze plek. Onder de Volle Raadzaal is een oude muur uit de 13e eeuw tevoorschijn gekomen.

Zelfs in de schilderingen, houtsnijwerken en vloeren zijn tal van verborgen boodschappen te vinden. Welke geheimen wilden de architecten uit het verleden met ons delen? Ook neemt Splinter samen met monumentenadviseurs een kijkje bij het kunstdepot, waar niet iedereen toegang toe heeft, om te zien wat daar voor bijzonders ligt opgeslagen.

Kunst van het Binnenhof

Het Binnenhof is niet alleen rijk aan politieke verhalen, maar ook aan een paar eeuwen kunst. In de NPO 2 Extra serie 'Kunst van het Binnenhof' staat deze kunst centraal. In de vierde aflevering leert Splinter van conservator Lex van Tilborg meer over de belangrijkste standbeelden rondom de Hofvijver. Waarom staan er in Den Haag twee beelden van Willem van Oranje? En wijst Johan de Witt wel écht met zijn hand naar de plek waar hij in 1672 is vermoord? Wie was Haagse Jantje eigenlijk? En wat is de betekenis achter de plek waar de beelden zijn geplaatst zijn?

Woordvoerder Pieter-Bas Beekman geeft een rondleiding door Paleis Kneuterdijk -de voormalige woning van koning Willem II- waar hij een bijzonder inkijkje geeft in de kunstcollectie van de Raad van State. Dit paleis hing vroeger vol met werken verzameld door de kunstliefhebbende koning Willem II, ook vertelt Pieter-Bas hoe het paleis er vroeger moet hebben uitgezien, voor het deels instortte.

'Ondertussen aan de Hofvijver' is een POSVIDEO-format, geproduceerd door IDTV.

'Ondertussen aan de Hofvijver', aflevering 1 t/m 3 vanaf zondag 8 januari wekelijks om 19.25 uur bij AVROTROS op NPO 2. Aflevering 4 is om 19.25 uur op zondag 29 januari te zien.

'Kunst van het Binnenhof' is aansluitend aan aflevering 4 om 20.15 uur op NPO 2 Extra te zien.