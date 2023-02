Te zien bij MAX: 2Doc 'Dit was je leukste tante Ria'

In het portret 'Dit was je leukste tante Ria' volgt regisseur Anneke de Lind van Wijngaarde haar eigengereide tante Ria in de zeven jaar voor haar dood. Tante Ria verliest haar geheugen, maar niet haar gevoel voor humor.

Als haar nicht niet op bezoek is, houdt Ria haar op de hoogte via voicemails en telefoontjes – haar stem steeds aarzelender. De technologische vernieuwingen die het leven in haar appartement met uitzicht op het Vondelpark in Amsterdam makkelijker moeten maken, verwarren haar alleen maar meer. Terwijl de seizoenen achter het raam voorbijglijden, gaat Ria heen en weer tussen ontkenning en blijmoedige berusting. Ze is haar mantelzorgers meestal dankbaar, al zoekt ze soms ruzie uit frustratie over haar toenemende afhankelijkheid. Het naderende einde wordt nooit te zwaar in deze bitterzoete schets van de laatste jaren van een leven.

'2Doc: Dit was je leukste tante Ria', donderdag 16 februari om 23.10 uur bij MAX op NPO 2.