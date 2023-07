'Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje' focust op de winst in de groepfase

Foto: © BNNVARA/Signal.Stream 2023

Na een schitterende winst in de groepsfase staat Marokko oog in oog met voetbalmacht Spanje. In deze zenuwslopende confrontatie vechten ze met en voor elkaar.