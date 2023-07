'Sterren in Concert: Jan Smit in het theater' op NPO 1

Registratie van het theaterconcert van Jan Smit. Jan Smit toerde dit voorjaar langs de Nederlandse en Belgische theaters met zijn nieuwe show 'Boven Jan', naar zijn gelijknamige nieuwste album.

Jan zat in 2022 maar liefst 25 jaar in het vak, nadat hij in 1997 zijn eerste solo-plaat uitbracht op elfjarige leeftijd. Dat zilveren jubileum heeft hij in verband met de corona-periode nooit kunnen vieren met zijn fans. In deze show krijgen de fans, naast de gloednieuwe nummers, ook alle hits te horen uit die 25-jarige zangcarrière. Jan wordt begeleid door de Marcel Fisser Band.

'Sterren in Concert: Jan Smit in het theater', zaterdag 22 juli om 22.15 uur bij AVROTROS op NPO 1.