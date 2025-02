Stef Bos is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Stef Bos (63) is met zijn omvangrijke en ontroerende oeuvre al jarenlang één van de meest gewaardeerde singer-songwriters van ons land. Op dit moment bereidt hij zich voor, in zijn tweede vaderland Zuid-Afrika, op weer een nieuwe theatertour: 'Tijd om stil te staan'.

Dat is iets waar de zanger zelf zich steeds vaker toe dwingt: even stilstaan. Samen met Eus blikt hij terug op zijn leven, op de man die hij is geworden, de gesprekken die hij met zijn kinderen voert en het verschrikkelijke auto-ongeluk waarbij zijn schoonmoeder om het leven kwam en zijn oudste zoon ernstig gewond raakte.

'De Geknipte Gast', vrijdag 28 februari om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.