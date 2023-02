Stef Bos en Jaap Reesema arriveren als eerste in 'Strandgasten'

Stef Bos en Jaap Reesema arriveren samen als eerste en krijgen letterlijk en figuurlijk een warm welkom, Kees heeft eigenhandig een sauna voor ze neergezet.

Niet veel later schuiven ook Emma Heesters en Typhoon aan. Terwijl Emma en Jaap in een bootje de zee op gaan, duiken Typhoon en Stef de diepte in en bewerken samen met Simon een liedje van Stef. Ook test Jaap of Nick en Kees samen een podcast zouden moeten beginnen. En natuurlijk kan het niet anders met deze artiesten, dan dat de uitzending vol zit met uiteenlopende muzikale pareltjes.

'Strandgasten', woensdag 22 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.