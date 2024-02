'State Of Hate' trekt maandag naar Texas

Gwen Araujo werd door drie mannen afgeslacht nadat zij seks met haar hadden gehad. De mannen kwamen erachter dat Araujo een transvrouw was en walgden daar zo van dat ze mentaal doorsloegen en haar vermoorden.

Mede dankzij de moeder van Gwen, die nu een activist is voor transrechten, is na deze zaak nieuwe wetgeving aangenomen waardoor de zogehete ‘gay panic defense’ niet meer is toegestaan. Maar vandaag de dag is de transgemeenschap nog steeds niet veilig. Margriet spreekt de moeder en vrienden van Gwen, maar ook Amerikanen die aan de andere kant staan, waaronder diverse Republikeinen en ultra-rechtse personen.

'State of Hate: De lynching in Jasper, Texas', maandag 5 februari om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.