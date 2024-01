'State Of Hate' over de lynching in Jasper, Texas

James Byrd was een zwarte man die woonde in Jasper (Texas). Hij werd door drie witte mannen achter een pick-up truck gebonden en zo kilometers achter de auto gesleept totdat hij dood was.

Door het drietal werd Byrd, gemutileerd en al, voor een kerk achtergelaten. Zonder twijfel hadden de daders een racistisch motief. Is het racisme in Jasper nog steeds aanwezig? Hoe kijken de bewoners terug op deze heftige moord? Margriet spreekt inwoners, de lokale politie, de zoon van James Byrd en de zoon van een van de daders.

'State Of Hate', maandag 29 januari om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.