Start 2024 muzikaal met MAX: 'Back to the 60's, 70's and 80's'

Omroep MAX zorgt tijdens nieuwjaarsnacht voor een muzikale start van 2024. Een breed scala aan verschillende muziekgenres wordt voorgeschoteld. We starten met een medley van Diana Ross & The Supremes.

Begin het jaar swingend met nummers als Hit The Road Jack van Ray Charles en Give A Little Bit van Supertramp. De nummers slaan de kenmerkende tonen aan van het eind van de vorige eeuw. Alle muziekhits in de uitzending worden vertoond met de bijbehorende videoclip. Zo zien we Nancy Sinatra dansen op These Boots Are Made for Walking en sluiten we af met de zwart-wit clip How Do You Do van Mouth and MacNeal met de nummer 1-hit.

'Back to the 60's, 70's and 80's', maandag 1 januari om 00.15 uur bij MAX op NPO 2.