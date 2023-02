'Stand van Nederland Generatie Next': Zorgen om Nederlandse sportverenigingen

Bij het landelijke meldpunt voor sportverenigingen in nood van het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) hebben zich ruim 500 clubs gemeld. Die zitten in acute problemen door de sterk gestegen energiekosten en hoge inflatie.

RVVB-bestuurder Daniel Klijn: 'Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen.' Gestaag dalende ledenaantallen versterken die zorg. Algemeen directeur van NOC*NSF Marc van den Tweel: 'Er zijn 25.000 geregistreerde sportverenigingen in Nederland en tien- à twaalfduizend zitten best in een lastig parket.' Dit zegt hij zaterdagavond in tv-programma 'Stand van Nederland Generatie Next'.

Donderdag maakte NOC*NSF bekend dat de laatste tijd vooral jongeren afhaken. De ledenaantallen van veel sportclubs slinken al jaren. Corona betekende een extra klap en daarnaast spelen de torenhoge energierekeningen de verenigingen nu parten. Dat betekent dat verenigingen steeds grotere financiële zorgen hebben.

RVVB-bestuurder Daniel Klijn over de meest acute gevallen: 'Het is schrijnend. Verenigingen die bijvoorbeeld 9.000 tot 10.000 euro per jaar betaalden aan energiekosten en nu ineens naar 35.000 tot 40.000 euro gaan. Los nog van de dalende ledenaantallen, omdat leden soms de contributie niet meer kunnen betalen. Daarmee gaan de inkomsten ook omlaag.'

RVVB doet als officieel gesprekspartner van het ministerie van VWS momenteel verdiepend onderzoek naar de toekomstbestendigheid van verenigingen, om te kijken wat zij precies nodig hebben. De resultaten worden in maart aangeboden aan minister Conny Helder (VWS) en de Tweede Kamer.

Marc van den Tweel roept de verenigingen intussen op tot 'innoveren', om het sportlidmaatschap interessant te houden voor mensen. Hij denkt daarbij aan nieuwe competitievormen en sporten, en combinaties van sporten binnen één lidmaatschap. Van den Tweel: 'Waar je voorheen bijvoorbeeld een heel seizoen verbonden was aan een club en negen maanden moest meedoen aan een competitie, zal je nieuwe vormen krijgen zoals een competitie van drie maanden. Of dat je aan fitness én zaalvoetbal doet. Er zullen meer samenwerkingen komen tussen sportverenigingen en mogelijk commerciële sportaanbieders. Dat gaat echt veranderen.'

Uiteindelijk ziet de NOC*NSF-directeur de toekomst wel positief in. 'Ik ben optimistisch gestemd over de kracht van de verenigingscultuur in Nederland.'

Deze uitzending van 'Stand van Nederland: Generatie Next' is zaterdag om 22.00 uur te zien op NPO 2.