'Spoorloos' op zoek naar de geroofde Argentijnse baby's

De laatste 'Spoorloos' van dit seizoen is een bijzondere uitzending waarin de Argentijnse Ana Libertad voor het eerst haar verhaal doet over haar afkomst als 'roofbaby'.

Ana doet daarin een oproep namens de Abuela’s, De Dwaze Grootmoeders van het Plaza de Mayo, samen met het Fiom (dat zich bezighoudt met verwantschapsvragen en adoptie).

In 2014 plaatste Volkskrant een artikel over Ana Libertad; een zogenaamde ‘roofbaby’ uit Argentinië, die in Nederland bleek te wonen. Tijdens het Junta-regime in Argentinië zijn veel jonge tegenstanders van het regime gevangen genomen (en soms vermoord), waaronder ook veel zwangere vrouwen. Zij bevielen in gevangenschap en hun baby's werden hen afgenomen en ‘cadeau gedaan’ of verkocht aan mensen die sympathiseerden met Videla en zijn regering.

De Dwaze Moeders van het Plaza de Mayo vormden gedeeltelijk een nieuwe groep; De Abuela’s, de grootmoeders, die opheldering wilden over hun verdwenen kleinkinderen. Deze Abuela’s zoeken naar de circa 500 verdwenen kinderen en hebben er, m.b.v. DNA-onderzoek, inmiddels 137 getraceerd en herenigd met hun biologische familie. Waaronder dus Ana, die er voor koos om volledig anoniem haar leven in Nederland voort te zetten.

Om de actie van de Abuela’s en Fiom te steunen en hopelijk meer roofbaby's terug te vinden, vertelt Ana voor het eerst haar verhaal in 'Spoorloos' en bezoekt ze met Derk Bolt alle plekken in-en-om Buenos Aires, die een rol in haar leven spelen. De roofbaby's zijn over de hele wereld gelokaliseerd, dus de kans dat er zich wellicht nog een nakomeling van ‘de vermisten’ in ons land bevindt, is niet ondenkbaar.

'Spoorloos', woensdag 1 november om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.