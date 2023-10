Spinvis in de vierde aflevering van 'On Stage'

Welke nieuwe band moeten we allemaal horen volgens Barry Hay? Wat is de playlist van S10? Welke legends nodigt WiWa uit? Wie zijn de muzikale bondgenoten van Naaz? Welke jonge, veelbelovende artiesten brengt Ilse de Lange mee?

En wat is volgens Spinvis het verband tussen muziek en poëzie? In 'On Stage' gooit presentatrice Nadia Moussaid samen met een hoofdgast de deuren van TivoliVredenburg wijd open voor Nederlandse muzikanten en kunstenaars. Deze aflevering is Spinvis de hoofdgast.

Spinvis is Nadia’s hoofdgast in de vierde aflevering van 'On Stage'. Spinvis, de artiestennaam van Erik de Jong, werd in 2002 in één klap beroemd met zijn gelijknamige debuutplaat. De toen 41-jarige de Jong zette het album zelf in elkaar op zijn zolderkamer in Nieuwegein. Vooral de tracks Smalfilm en Bagagedrager werden klassiekers. Sindsdien bouwt hij vanuit Nieuwegein aan zijn eigen muzikale universum. Deze aflevering van 'On Stage' biedt een ruimhartig en breed inkijkje in dat fascinerende universum. Erik nodigt de singer-songwriters Meindert Talma en Saartje van Camp uit, laat ons kennismaken met de punk van Ploegendienst, herinnert ons aan de nog altijd stomende Molukse latin-funk van Massada, swingt op de reggae van King Shiloh Sound System en vraagt de dichters Arjan Witte en Hans Plomp eigen werk voor te dragen.

'Ik denk dat deze avond een doorsnede is van waar mijn muziek uit bestaat', zegt Spinvis zelf. 'Ik zit al zo’n beetje heel mijn leven in de Nederlandse popmuziek. Voor 'On Stage' heb ik nieuwe mensen uitgenodigd, maar, voor mij net zo belangrijk, ook mensen die net zo lang meegaan als ik. Muzikanten die al heel hun leven bijdragen aan onze cultuur moeten worden geëerd.'

'On Stage', vrijdag 6 oktober om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.