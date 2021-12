Speciale aflevering van 'Niet Zonder Ons' bij MAX

Op woensdag 15 december om 21.30 uur op NPO 1 zendt MAX een speciale uitzending van 'Niet Zonder Ons' uit. In deze aflevering gaan we langs bij Arie, Peter en Hans, drie mannen die Nederland in het begin van 2020 door hun kwetsbaarheid en humor lieten voelen hoe het kan zijn om alzheimer te hebben.

Alzheimer is een progressieve ziekte; beter worden is er niet bij. Martine van Os zoekt hen op om te zien hoe ze, ondanks hun ziekte, samen met hun partner naar lichtpuntjes proberen te zoeken.

Rond de kerstdagen van 2021, bijna twee jaar later, zoekt Martine van Os 'de drie musketiers' Arie, Peter en Hans weer op in een speciale uitzending van Niet Zonder Ons. Martine biedt een steuntje in de rug, brengt wat gezelligheid én wil zien hoe het met ze gaat. Ze kijkt met hen terug naar beelden uit de serie 'Niet Zonder Ons', waarin de mannen werkzaam waren in een cultureel centrum. Maar hoe ziet het leven van de drie mannen er nu uit? We volgen ze in hun dagelijks leven en zijn bij mooie, lieve, warme momenten. Maar we zien, hoe pijnlijk ook, het verschil dat twee jaar kan maken.

En hoe ga je als partner verder als je je man steeds verder ziet afglijden? Er zijn natuurlijk vrienden en praatgroepen voor partners en het helpt om soms wat voor jezelf te doen. Waar vind je houvast, hoe trek je jezelf er doorheen?

In 2020 volgde 'Niet Zonder Ons' zes mensen met een hersenaandoening die thuis kwamen te zitten, maar dolgraag weer wilden werken.

'Niet Zonder Ons Special', woensdag 15 december om 21.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.